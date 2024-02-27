Нутрициолог назвала завтраки, которые сильно вредят здоровью

Завтрак - важный прием пищи, пропускать его нельзя. Но и есть на голодный желудок тоже можно далековато не все продукты.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Веры Курин .

Какие продукты избегать утром

Иногда все забывают, что наше здоровье во многом зависит от нашего образа жизни. Поэтому следует не лениться, а ответственно относиться к своему рациону.

Нутрициолог назвала список продуктов, которые лучше исключить из завтрака, если хотите иметь хорошее самочувствие.

Кофе

Такой напиток с утра может так повлиять на самочувствие:

повышается уровень кортизола (утром он и так высок)

воспаляется слизистая желудка

стимулируется выработка желудочного сока

Фруктовые салаты

Фруктовые салаты утром лучше не есть. Вот как они влияют на здоровье:

быстрый подъем сахара в крови

фруктовые кислоты раздражают слизистую желудка

Овсяная-минутка

Все обычно думают, что такая овсянка только полезна для здоровья. Однако это не совсем так. По словам Веры Курин, такой продукт утром дает:

минимум насыщения

быстрый голод после

низкая пищевая ценность

отсутствие белка, который нам необходим утром

Фреши

Утром пить фреш не очень хорошая идея. Вот почему:

содержат много сахара

отсутствие клетчатки

провоцируют возникновение инсулинорезистентности и нарушение углеводного обмена

Что будет, если вообще не завтракать

Полное отсутствие завтрака вредно для здоровья: