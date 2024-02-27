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Нутрициолог назвала завтраки, которые сильно вредят здоровью

Вторник 27 февраля 2024 10:13
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Нутрициолог назвала завтраки, которые сильно вредят здоровью Какие продукты вредны на завтрак (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Вера Курин

Завтрак - важный прием пищи, пропускать его нельзя. Но и есть на голодный желудок тоже можно далековато не все продукты.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Веры Курин.

Какие продукты избегать утром

Иногда все забывают, что наше здоровье во многом зависит от нашего образа жизни. Поэтому следует не лениться, а ответственно относиться к своему рациону.

Нутрициолог назвала список продуктов, которые лучше исключить из завтрака, если хотите иметь хорошее самочувствие.

Кофе

Такой напиток с утра может так повлиять на самочувствие:

  • повышается уровень кортизола (утром он и так высок)
  • воспаляется слизистая желудка
  • стимулируется выработка желудочного сока

Фруктовые салаты

Фруктовые салаты утром лучше не есть. Вот как они влияют на здоровье:

  • быстрый подъем сахара в крови
  • фруктовые кислоты раздражают слизистую желудка

Овсяная-минутка

Все обычно думают, что такая овсянка только полезна для здоровья. Однако это не совсем так. По словам Веры Курин, такой продукт утром дает:

  • минимум насыщения
  • быстрый голод после
  • низкая пищевая ценность
  • отсутствие белка, который нам необходим утром

Фреши

Утром пить фреш не очень хорошая идея. Вот почему:

  • содержат много сахара
  • отсутствие клетчатки
  • провоцируют возникновение инсулинорезистентности и нарушение углеводного обмена

Что будет, если вообще не завтракать

Полное отсутствие завтрака вредно для здоровья:

  • нарушение работы гормональной системы
  • нарушение работы ЖКТ
  • отсутствие глюкозы, которая необходима нашим органам и восстановление гликемического депо в печени
  • отсутствие энергии

Ранее мы сообщали о лучшей привычке на завтрак, которая продлит вашу жизнь.

Также мы писали, чем завтракать, чтобы быстрее похудеть.

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