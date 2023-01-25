Нутриціолог назвала продукти, які є натуральними пребіотиками: список

Вчені вважають, що 70% нашого імунітету формується в кишківнику. Відповідно, щоб весь організм був здоровим, потрібно дбати про кишкову мікробіоту та підтримувати її у нормі.
А це найкраще робити за допомогою їжі, а не фармпрепаратів. Оскільки саме у продуктах є необхідні пребіотики, які регулюють мікрофлору.
Про те, які продукти багаті на пребіотики, розповіла нутриціолог Анастасія Голобородько в Telegram.
Які продукти є природними пребіотиками
"Пребіотики - це те, що фактично годує нашу мікробіоту. Це речовини немікробного походження (читаємо "з їжі"), які регулюють мікрофлору кишківника. У деяких сучасних методах терапії навіть почали застосовувати методи використання тільки пребіотиків (замість антибіотиків чи комплексу пробіотиків). Вони стимулюють зростання та посилюють метаболічну активність нормальної флори. Дають сили добрим бактеріям", - пояснює експерт.
Голобородько радить вводити у щоденний раціон 3-5 продуктів зі списку та харчуватися різноманітно.
Які продукти варто їсти регулярно:
насіння льону, усі каші та овочі (глутамінова кислота)