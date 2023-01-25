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Нутриціолог назвала продукти, які є натуральними пребіотиками: список

Які продукти є природними пребіотиками(фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Вчені вважають, що 70% нашого імунітету формується в кишківнику. Відповідно, щоб весь організм був здоровим, потрібно дбати про кишкову мікробіоту та підтримувати її у нормі.

А це найкраще робити за допомогою їжі, а не фармпрепаратів. Оскільки саме у продуктах є необхідні пребіотики, які регулюють мікрофлору.

Про те, які продукти багаті на пребіотики, розповіла нутриціолог Анастасія Голобородько в Telegram.

Які продукти є природними пребіотиками

"Пребіотики - це те, що фактично годує нашу мікробіоту. Це речовини немікробного походження (читаємо "з їжі"), які регулюють мікрофлору кишківника. У деяких сучасних методах терапії навіть почали застосовувати методи використання тільки пребіотиків (замість антибіотиків чи комплексу пробіотиків). Вони стимулюють зростання та посилюють метаболічну активність нормальної флори. Дають сили добрим бактеріям", - пояснює експерт.

Голобородько радить вводити у щоденний раціон 3-5 продуктів зі списку та харчуватися різноманітно.

Які продукти варто їсти регулярно:

  • насіння льону, усі каші та овочі (глутамінова кислота)
  • темна листова зелень, паростки
  • розчинна клітковина (пектини цитрусових, яблук, псилліум - насіння подорожника, гуарова камедь, хітозан з грибів)
  • топінамбур, батат, картопля в шкірці запечені (інулін)
  • порей, цибуля та часник (інулін)
  • спаржа, гриби
  • ячмінь та ячмінний чай, цикорій та з цикорію "кава" (інулін, олігофруктоза)
  • какао-боби й бобові темного кольору
  • кунжут, гарбузове насіння, горіхи
  • водорості, агар як загусник (альгінати)
  • цілісні каші (кіноа, амарант, теф, гречка) та будь-які некрохмалисті овочі (целюлоза, геміцелюлоза, лігнін, висівки)
  • гриби (ерінги, шиїтаке, гливи)
  • непастеризоване молоко у ферментації - цілісний сир, натуральні квашені йогурти і сири (лактулоза, олігосахариди, галактоолігосахариди), тут ще й пробіотик
  • зелені банани (дуже зелені - інулін, резистентний крохмаль)
  • замінники цукру (стевія, еритрит) - теж пребіотик, тому готувати на стевії можна.
  • холодна картопля, буряк, борошно зелених бананів - резистентні крохмалі
  • валін, аргінін, глутамінова кислота та омега 3 - теж пребіотик, тому риба та морепродукти частіше за м'ясо та птицю - це гарний крок.

Раніше ми розповідали про те, які продукти відновлюють здоров'я печінки.

Читайте також про те, як насправді впливає фастфуд на здоров'я.

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