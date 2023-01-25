Нутриціолог назвала продукти, які є натуральними пребіотиками: список

Вчені вважають, що 70% нашого імунітету формується в кишківнику. Відповідно, щоб весь організм був здоровим, потрібно дбати про кишкову мікробіоту та підтримувати її у нормі.

А це найкраще робити за допомогою їжі, а не фармпрепаратів. Оскільки саме у продуктах є необхідні пребіотики, які регулюють мікрофлору.