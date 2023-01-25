Нутрициолог назвала продукты, которые являются натуральными пребиотиками: список

Ученые полагают, что 70% нашего иммунитета формируется в кишечнике. Соответственно, чтобы весь организм был здоров, нужно заботиться о кишечной микробиоте и поддерживать ее в норме.
А это лучше делать с помощью пищи, а не препаратов. Поскольку именно в продуктах есть необходимые пребиотики, регулирующие микрофлору.
О том, какие продукты богаты пребиотиками, рассказала нутрициолог Анастасия Голобородько в Telegram.
Какие продукты являются природными пребиотиками
"Пребиотики - это то, что фактически кормит нашу микробиоту. Это вещества немикробного происхождения (читаем "из пищи"), которые регулируют микрофлору кишечника. В некоторых современных методах терапии даже начали применять методы использования только пребиотиков (вместо антибиотиков или комплекса пробиотиков). Они стимулируют рост и усиливают метаболическую активность нормальной флоры. Дают силы хорошим бактериям", - объясняет эксперт.
Голобородько советует вводить в ежедневный рацион 3-5 продуктов из списка и питаться разнообразно.
Какие продукты следует есть регулярно:
семена льна, все каши и овощи (глутаминовая кислота)