Нутрициолог назвала продукты, которые являются натуральными пребиотиками: список

Ученые полагают, что 70% нашего иммунитета формируется в кишечнике. Соответственно, чтобы весь организм был здоров, нужно заботиться о кишечной микробиоте и поддерживать ее в норме.

А это лучше делать с помощью пищи, а не препаратов. Поскольку именно в продуктах есть необходимые пребиотики, регулирующие микрофлору.