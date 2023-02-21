Нутриціолог розповіла, у якому вигляді не можна давати продукти дітям

Перший прикорм - це знайомство з їжею, смаком та запахом. Дуже важливо вводити прикорм правильно, щоб у дитини не виникало негативних асоціацій з їжею. До того ж є деякі продукти, які підвищують ризик задухи у дітей.
Про це повідомила нутриціолог Марина Чепурна в Instagram.
За словами фахівця, є продукти, які підвищують ризик задухи у дітей. До того ж не має різниці, якою схемою прикорму ви користуєтеся. Все тому, що рано чи пізно, дитина пробує їжу шматочками.
Нутриціолог назвала найнебезпечніші форми подачі продуктів. До списку входять:
Експерт каже, що підвищений ризик задухи від поганої подачі продуктів дітям зберігається до 3-4 років.
Також ризики зростають, якщо дитина їсть на ходу в колясці.
До того ж не можна годувати дитину насильно, адже це закріпить негативний зв'язок між годуванням і стражданням. Якщо дитина не хоче, то вона не буде їсти.
Раніше ми повідомляли, які помилки роблять батьки при введенні прикорму дитині.
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