Ці помилки роблять усі батьки при введенні прикорму дитині: що важливо знати
Початок введення прикорму є дуже важливим етапом у житті кожної дитини. Все тому, що це є своєрідним стресом для травної системи і організму малюка в цілому. Тому батькам важливо не допускати помилок, щоб не нашкодити дитині.
Про це повідомила нутриціолог та спеціаліст з дитячого харчування Катерина Білостоцька в Instagram.
Коли розпочинати прикорм
Прикорм слід розпочинати не раніше 6 місяців та за умови харчового інтересу в дитини. Не варто вводити його раніше, бо травна система, нирки, рухові навички у немовляти ще розвиваються і до 6 місяців є вищий ризик вдавитися їжею.
Введення прикорму в рекомендований час сприяє поліпшенню здоров'я і може зіграти певну роль у запобіганні в майбутньому надмірної ваги та ожиріння.
Немовлятам варто запропонувати прикорм через 30-60 хвилин після годування грудьми чи сумішшю.
Маленькі діти повинні вживати різноманітні продукти, щоб отримати всі макро- і мікронутрієнти.
Найчастіші помилки в прикормі
Годування виключно з ложечки
Спеціаліст з харчування каже, що це поширена помилка, адже дитина не може їсти руками, не торкається їжі та не знайомиться з нею ніяк. В результаті розмір порції контролює виключно мама.
Не давати дитині алергені продукти до 2 років
Нутриціолог зазначила, що всі сучасні організації з охорони здоров’я та харчування рекомендують давати алергенні вироби як частину прикорму до 1 року життя. Все для того, щоб зменшити вірогідність виникнення алергії пізніше.
Не давати шматочки до появи перших зубів
Важливо пам'ятати, що саме в 7-8 місяців дитина вже може фізіологічно переминати м’яку їжу деснами та перестає виштовхувати їжу язиком.
Зокрема, якщо не давати шматочки в цьому періоді, потім буде важче, тому що дитина звикне до пюре.
Однак, шматочками потрібно дитину годувати акуратно та безпечно.
Раніше ми повідомляли, коли і як вводити м'ясо в прикорм дитині.
Також Комаровський зруйнував радянський міф про прикорм дитини. Він заявив, що таке введення їжі немає ніякого відношення до медичної науки.