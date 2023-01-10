Коли і як вводити м'ясо в прикорм дитині: важливо пояснення батькам

М'ясо - це джерело білка і інших, цінних для організму мікро - і макроелементів. Багато батьків не знають, коли можна вводити м'ясо і як правильно це робити. Адже для дитячого шлуночка це ще й досить важка їжа, тому потрібно правильно вибрати вид продукту і належним чином його приготувати.

Про це розповіла нутриціолог Марина Чепурна в Instagram .

М'ясо є профілактикою залізодефіциту. Саме у м’ясних продуктах найбільш біодоступна форма заліза. Профілактика залізодефіцитної анемії допомагає уникнути таких захворювань:

порушення когнітивного розвитку;

розлади поведінки;

метаболічні порушення;

ожиріння;

цукровий діабет;

астма та інші захворювання.

Коли можна давати дітям вперше м'ясо

Експерт рекомендує вводити дітям в прикорм м'ясо з 6 місяців. Це потрібно робити поступово з 5 г до 30 г.

Найкраще давати дітям нежирні сорти м'яса:

Індичка;

Кролик;

Курка;

Яловичина;

Телятина;

Свинина.

Добові норми м'яса до року становить - 30 г, після року - 50, а після 2 років - 80 г.

Як приготувати

Найкраще дітям давати відварене або тушковане. Також можна давати у чистому вигляді, або змішувати його з овочами чи кашею.

"Якщо готуємо суп і м'ясо відварюємо, то перший бульйон зливаємо і готуємо на другому бульйоні", - каже експерт.

Необхідно готувати їжу без солі приблизно до року. Зберігати пюре можна 24 години, перед відкриттям банки, зверніть увагу на наявність відповідного "хлопка".

Коров'яче молоко не варто давати дітям до року. Для аналізу показників, рекомендується у 2 півріччя життя дитини здати аналіз крові на гемоглобін та феритин.