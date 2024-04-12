Нутриціолог назвала 5 переваг від рослинної їжі, про які ви навіть не здогадувались

Як рослинна їжа впливає на здоров'я

"Дослідники з American Gut Project виявили, що люди, які їдять понад 30 різних рослин щотижня, мають різноманітніший мікробіом кишківника порівняно з тими, хто їсть 10 чи менше", - каже Голобородько.

Вона називає переваги для здоров'я, які можна отримати, якщо з'їдати 30 різних рослин протягом тижня.

Зниження ризику запальних захворювань

"Ви отримаєте більше бактерій, які виробляють коротколанцюгові жирні кислоти. Вони знижують ризик запальних захворювань та онко кишківника. У Всесвітньому фонді дослідження раку є переконливі докази того, що рослинна їжа знижує ризики, тому одна з рекомендацій щодо профілактики - їсти більше зернових, овочів, фруктів і бобових", - пояснює нутриціолог.

Посилений опір резистентності до антибіотиків

"Бактерії, що живуть у кишківнику рослинолюбів, мали менше генів, які кодують молекулярні помпи, що допомагають бактеріям уникати антибіотиків. Дослідники вважають, що це може бути тому, що люди, які їдять менше рослин - їдять більше м’яса тварин, вигодуваних комбікормами з фармою, антибіотиками низьких доз, доданими як консервант, що може сприяти виживання бактерій, стійких до антибіотиків", - говорить Голобородько.

Зниження рівнів системного запалення і темпів старіння

З віком в тілі розвивається хронічна слабковиражена запальна реакція, яка протікає без будь-якого сигналу ззовні.

"Системне запалення займає центральне місце в процесі старіння, будучи, по суті, прямим наслідком поступового зношування складних механізмів підтримки гомеостазу (внутрішньої "рівноваги"), коли в організмі накопичується "молекулярне сміття", - каже нутриціолог.

Зниження резистентності до інсуліну

Регулярне споживання великої кількості рослинної їжі здатне знизити резистентність до інсуліну та покращити метаболічне здоров’я.

Покращення психічного здоров'я

"Досліджували такі розлади психічного здоров’я, як депресія, шизофренія, ПТСР та біполярний розлад. Певні типи бактерій більш поширені у людей з діагнозами, ніж у людей, які не мають захворювань. Урізноманітнити кишкову флору - завжди гарна ідея", - зауважує нутриціолог.