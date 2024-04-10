7 тривожних ознак того, що ви не отримуєте достатньо заліза

Люди часто списують симптоми залізодефіциту на буденну перевтому, або ж знаходять ще банальніші пояснення їм. Звичайно, одна ознака не свідчить про наявність нестачі цього елементу, а от їх комплекс - є серйозним сигналом для того, аби перевірити рівень заліза у вашому організмі.

Відчуття втоми

Однією з ознак дефіциту заліза є незвичайна втома. Цей симптом виникає через те, що організму потрібна достатня кількість заліза для виробництва гемоглобіну - білка в еритроцитах, який дозволяє їм переносити кисень по всьому тілу. Коли рівень заліза низький, організм може насилу транспортувати достатню кількість кисню до тканин і органів, що призводить до постійного відчуття виснаження.

Нігті стали ложкоподібними

Однією з ознак дефіциту заліза є поява ложкоподібних нігтів, які в медицині називають койлоніхією. При цьому стані нігті стають тонкими та увігнутими, що нагадують форму ложки. Цей симптом свідчить не просто про косметичну проблему, це може вказувати на недостатній рівень заліза в організмі, що впливає на вироблення гемоглобіну та загальний стан здоров’я.

Ви часто мерзнете

Однією з ознак дефіциту заліза є підвищена чутливість до низьких температур. Люди з недостатнім рівнем заліза можуть відчувати незвичний холод, можуть мерзнути руки та ноги навіть у відносно теплому середовищі. Це відбувається тому, що залізо відіграє вирішальну роль у виробленні гемоглобіну, який необхідний для транспортування кисню в організмі, впливаючи на регуляцію внутрішньої температури.

У вас знизилась успішність

Для дітей недостатнє споживання заліза з часом може проявлятися у погіршенні успішності. В одному дослідженні середні результати з математики були нижчими у дітей із дефіцитом заліза, порівняно з дітьми з нормальним рівнем заліза.

Систематичний огляд п’ятдесяти досліджень, опублікованих у журналі Nutrients, свідчить про те, що рівень заліза та анемія можуть бути пов’язані з академічною успішністю і що прийом добавок заліза в підлітковому віці може покращити успішність у школі, увагу та концентрацію. Втім для вивчення цього питання потрібні додаткові дослідження.

Порушення режиму сну

Адекватний рівень заліза в організмі сприяє виробленню серотоніну та дофаміну, які є нейромедіаторами, необхідними для регуляції циклів сну. Дані показують, що дефіцит заліза пов’язаний зі зниженням якості сну, розладом дихання під час сну та іншими факторами, пов’язаними зі сном.

Є відчуття тривоги

Тривога може виникати з різних джерел, починаючи від генетичних факторів і закінчуючи життєвим досвідом. Також нестача заліза може бути пов’язана з підвищеною тривожністю. Залізо має вирішальне значення для підтримки здоров’я мозку, впливає на синтез нейромедіаторів і роботу мозку.

Тяга до неїстівних речей

Однією з особливих ознак дефіциту заліза є стан, який характеризується тягою до речовин, які не мають харчової цінності - таких як лід, бруд, глина або крохмаль. Ця незвичайна харчова поведінка часто є способом, яким організм сигналізує про брак основних поживних речовин, таких як залізо. Вагітні жінки та підлітки піддаються найбільшому ризику.