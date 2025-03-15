Нумеролог розповіла, який насправді шлюб Трампа з Меланією: аб'юз та схильність до зрад

Президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія нерідко провокують дискусію навколо свого шлюбу. Іноді мережа вважає, що пара приховує чимало таємниць.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) нумеролог Тетяна Бланк розповіла, чи сумісні Трамп з його дружиною, та про що говорять цифри в їхніх матрицях.
"Коли в парі люді мають проходити разом важливі уроки, коли мають один на одного неабиякий вплив, то в їхніх цифрах, як правило, є перехресний перетин. Звісно, у Трампа з дружиною він є", - розповіла експерт.
"11", зазначила нумеролог, це потужне число сили, яке в плюсі вміє "приручити звіра" за допомогою ласки, ніжності та емпатії, вміє знайти підхід до будь-кого та вміє бути на других ролях (але в якості "сірого кардинала"). Такі люди вміють вести перемовини, вміють дуже чітко та зрозуміло ставити задачі, щось пояснювати, допомагати.
Це, зауважила Бланк, виглядає, ніби одна одиниця - це "Я", а друга одиниця - це інша людина, з якою "Я" класно та результативно взаємодіє. Але в мінусі це число стає числом гордині, коли друга одиниця теж перетворюється на "Я", і тоді людина вже діє з позиції грубої сили.
"В стосунках, де є кармічний перетин за числом 11, будуть постійні випробування сили кожного в парі, випробування зрадами, успіхом та владою одного з партнерів. А в плюсі це потужне взаємне наставництво, турбота один про одного, взаємна повага та підтримка. Чого більше в стосунках Дональда і Меланії важко сказати, але те, що у нього 11 більше працює як число гордині, а у неї - як число помічника та підтримки, це очевидно", - вважає нумеролог.
А ще вона помітила цікавий збіг. Виявилося, що у минулої дружини Трампа, Марли, цифри були такі самі.
Втім, нині актуальна сумність Трампа не з Марлою, а з Меланією. В їхніх матрицях нумеролог побачила та з'ясувала наступне:
"Сексуальна сумісність в цілому непогана, бо три цифри у Меланії (діагональ "3-5-7") можуть підлаштуватися під будь-який показник у партнера і можуть довгий час взагалі бути без інтиму, зосереджуючись на інших задачах, але слабкий темперамент Дональда з однією трійкою схильний до зрад, тому це може бути проблемою в парі", - наголосила Бланк.
"Взагалі-то у Дональда присутні всі показники класичного аб’юзера: "11111 + 444 + 99", число життєвого шляху "4" та слабкі лінії темпераменту й сім’ї (лінії "3-5-7" та "2-5-8" містять по одній цифрі), тож витримати його - ще та задачка", - резюмувала нумеролог.
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