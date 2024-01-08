Нумеролог пояснила, яка доля спіткає Соню Морозюк після гучного скандалу

Звідки стільки хейту ллється на Соню Морозюк і що з нею буде далі

"Для неї 2024 рік по 15 енергії, яка потрапляє в її карму, у зв'язку 17/15. Тобто, навколо неї обмани, підстави та маніпуляції, які дуже сильно б'ють за її популярністю, за енергією зірки (17) - це псування репутації у прямому значенні слова", - пояснює нумеролог.

Також Вероніка у своєму розборі сказала, що у кармі Соня має число + 8 у позитивному значенні. Це говорить про те, що якщо вона справді у своєму пості написала правду (на що, природно, є сумніви), то зможе вийти сухою з води, і за підсумком усі дізнаються, що всі ці гроші були її особисто і вона нікого не обкрадала.

Що чекає на Соню Морозюк (фото: instagram.com/sonya.moroziuk)

"Але, якщо це брехня і справді все це було куплено на «вкрадені гроші», то бумеранг прилетить зі страшною силою. Я завжди кажу, що потрібно знати кожен свій місяць, щоб бути готовим до всього", - зауважила нумеролог.

Грудень 2023 - пройшов для Соні з енергії (19) влади, статусу популярності, у неї пройшла виставка, де зібралося безлічі людей і здавалося, що все тільки починається.

Січень 2024 року - для неї піде по енергії 9 (пустельник), Морозюк намагатимуться витіснити, звинуватити у всьому, ще можуть і сторінку у соціальній мережі заблокувати, тобто вона як відчужена для всього світу. Місяць тотальної ізоляції від світу.

Вероніка підсумувала, що якщо художниця написала правду, тоді справді відмиється від усього бруду, що на неї ллється. Але, на жаль, люди зараз усі стали настільки не довірливими та розлюченими по відношенню до всіх і на це є причини, тому за кожен вчинок потрібно відповідати.

Що чекає на Соню Морозюк (фото: instagram.com/sonya.moroziuk)