Нумеролог объяснила, какая судьба постигнет Соню Морозюк после громкого скандала

Откуда столько хейта льется на Соню Морозюк и что с ней будет дальше

"Для неё 2024 год по 15 энергии, которая попадает в ее карму, в связку 17/15. То есть, вокруг неё обманы, подставы и манипуляции, которые очень сильно бьют по ее популярности, по энергии звезды (17) - это порча репутации в прямом смысле слова", - объясняет нумеролог.

Также Вероника в своем разборе сказала, что в карме Соня имеет число + 8 в положительном значении. Это говорит о том, что если она действительно в своем посте написала правду (на что, естественно, есть сомнения), то сможет выйти сухой из воды, и по итогу все узнают, что все эти деньги были лично ее и она никого не обворовывала.

Что ждет Соню Морозюк (фото: instagram.com/sonya.moroziuk)

"Но, если это враньё и действительно все это было куплено на «украденные деньги» то бумеранг прилетит со страшной силой. Я всегда говорю, что нужно знать каждый свой месяц, чтобы быть готовым ко всему", - подметила нумеролог.

Декабрь 2023 года - прошёл для Сони по энергии (19) власти, статуса популярности, у неё прошла выставка, где собралось множества людей и казалось, что все только начинается/

Январь 2024 года - для нее пойдет по энергии 9 (отшельник), Морозюк будут пытаться вытеснить, обвинить во всем, еще могут и страницу в социальной сети заблокировать, то есть она как отрешенная для всего мира. Месяц тотальной изоляции от мира.

Вероника подытожила, что если художница написала правду, тогда действительно отмоется от всей грязи, которая на неё льётся. Но, к сожалению, люди сейчас все стали настолько не доверчивые и обозленные по отношению ко всем и на это есть причины, поэтому за каждый поступок нужно отвечать.

Что ждет Соню Морозюк (фото: instagram.com/sonya.moroziuk)