Нумеролог объяснила, почему людям тяжело найти свой жизненный путь самостоятельно

Часто люди проживают не свою жизнь, идут не туда, не слышат настоящих потребностей и не преуспевают ни в одном аспекте жизни. Это не судьба, как может сказать большинство. Это неумение идти своим путем и незнание своего предназначения.

Почему людям сложно найти свой путь самостоятельно

Нумерология - это отдельная наука, которая благодаря расшифровке цифр может исцелить человека и изменить его жизнь. Или направить в нужное русло, ведь мы не зря рождаемся в разные даты и годы.

Дело в том, что мы часто не понимаем важности того, чтобы узнавать свое предназначение. А оно есть у каждого из нас и дано оно именно цифрами, а точнее, датой рождения.

Вероника отмечает, что наша дата рождения - это не просто набор цифр, это потенциал, с которым мы пришли в эту жизни, и его нужно распознать, идентифицировать.

"Наблюдая за людьми, я вижу, что в основном они бьются там, где это бесполезно. То есть люди пытаются улучшить то, чего у них в принципе нет, и часто тратят на это годы. Человек бьется, как рыба о лед, пытаясь сделать то, для чего он в принципе не предназначен. Это как пытаться переплыть океан, вроде бы и плавать умеешь, но силы заканчиваются быстро. Эту метафору можно перевести и на тот вид деятельности, которому вы посвящаете много лет, а пользы так и нет и вы стоите на месте", - объясняет нумеролог.

Почему люди не могут найти свой путь самостоятельно (фото: Freeepik)

Вероника добавила, что так происходит и в жизни. Многие люди копают там, где не нужно. Так происходит, потому что они сбились с пути, им кто-то, что-то навязал в свое время, а они не чувствовали и не слышали себя. Потому пошли не своим путем.

Из-за такого течения и происходит выгорание, апатия, тревожность и упадок сил. Вроде бы все время куда-то идете, а толку ноль.

Как можно почувствовать, что человек не на своем пути

Также нумеролог отмечает, что когда у человека нет жизненных сил и энергии, ему трудно сдвинуться с мертвой точки и не удается пойти в новый опыт. Человек в таком состоянии способен выполнять только монотонную работу и проживать рутинную жизнь, поскольку это уже его зона комфорта.

В этом состоянии нет внутреннего огня, азарта, трансформаций и вдохновения, многим знакомо это чувство. По незнанию своего пути, вы так и остаетесь в этом состоянии.

Именно поэтому, если вы недовольны той жизнью, которой вы живете и прилагаете к своему комфорту много усилий, но все вроде бесполезно - узнавайте, в чем заключается ваше предназначение и выбирайте свой путь на уровне ощущений.

Да, это всегда рискованно и страшно, но именно тогда, когда мы переступаем через свои страхи - мы выходим на новый уровень. И это касается всех аспектов нашей жизни.