Вірус Х, про нього вже є багато думок у всесвітніх новинах, але чи дійсно він є настільки небезпечним для людства?

Нумеролог пояснила, чи дійсно так небезпечний вірус Х

"Всі вже чули про "вірус Х", цю тему почали розганяти дуже сильно і дійсно не просто так. Цей вірус буде небезпечний для населення і дуже швидко поширюватиметься", - зазначає нумеролог.

Симптомами є:

лихоманка, а саме підвищення температури до 40 градусів

біль і ломота у всьому тілі

занепад сил

а також вірус пов'язаний з чакрою маніпурою, тому страждатиме шлунково-кишковий тракт, що й викличе нудоту, діарею та біль у животі.

Вірус почне виявлятися вже 2024 року. Можливий сильний спалах.

Вірус Х та його справжня небезпека (фото: Freepik)

Як підвищити імунітет, щоб зменшити ризик зараження нового вірусу

Необхідно знизити вплив дріжджів на організм, тобто, їсти більше білків, усунути хліб та солодощі, сісти на безглютенову дієту та пити більше води. Це сприяє розвитку міцного клітинного імунітету та активізує функцію мітохондрій.

"А зараз про не менш важливе. Коли в Україні почалася війна, багато хто був змушений покинути свої домівки та тікав у різні куточки світу. За два роки багато хто оселився в нових країнах і повертатися не планує, але не мала частина тих, хто повернувся додому. Зараз люди мають сісти на свої місця і не чекати, поки все закінчиться, тому що ми на наступному етапі. Вже важливо стабілізувати місцеперебування. Польща заявила, що вони можуть закрити кордони для багаторазових перетинів кордонів в Україну", - каже Вероніка.

Чому всі вже до цього готуються

"Скоріш за все, буде спалах пандемії, і ми всі будемо частково або повністю ізольовані й певний період часу не зможемо подорожувати. Тому дуже важливо зараз знайти своє місце", - каже Вероніка.

Треба бути там, де затишно душі. Якщо плануєте повернутися додому в Україну, не чекайте, просто візьміть і зробіть. Вже цієї весни 2024 року в нашій країні відбудеться багато змін. Весь світ перейде на хвороби та війни в інших країнах.

"Не забуваємо, що Плутон вже перейшов e знак Водолія, а це означатиме, що відбудуться найпотужніші Трансформації в усьому світі, щоб не писати все тут, почитайте в гуглі які зміни відбулися коли Плутон входив у знак водолія. Там ціла історія подій", - підсумувала нумеролог.