Янтики з сиром і м'ясом: рецепт смачної кримськотатарської закуски

Що потрібно для янтиків

Для того, щоб приготувати кримськотатарські янтики, треба ці продукти:

вода (тепла) - 250 мл;

фарш - 200 г;

борошно - 500 г;

цибуля - 1 шт.;

олія - 2 ст. л.;

сир - 100 г;

сіль - 0,5 ч. л.;

перець - 0,25 ч. л.;

Як готувати янтики

Спочатку у теплій воді необхідно розчинити сіль, а також влити олію. Вода має бути дуже тепла, проте не гаряча.

В глибоку миску просійте борошно, а потім обережно влийте воду з олією. Ретельно вимішайте тісто за допомогою силіконової лопатки.

Зазвичай процес вимішування займає близько 5 хвилин. Готове тісто має бути досить щільним, проте водночас еластичним.

Вимішане тісто покладіть в миску, накрийте рушником та відставте на 30 хвилин. За цей час приготуйте начинку. Почистьте і наріжте цибулю на маленькі кубики. Після цього цибулю необхідно ретельно перемішати з фаршем.

Додайте сіль та перець до смаку, а також трохи холодної води. Це рекомендують робити, щоб фарш був більш соковитим.

Сир потрібно натерти на великій терці. Вид сиру та його кількість слід обирати відповідно до смакових вподобань - хоча радять використовувати сулугуні.

Тісто потрібно розділити на 10 частин. Кожен шматочок потрібно розкачати на тонкий круглий пласт діаметром 20 см.

Тісто для янтиків треба розділити на однакові частини (скриншот / Всесвіт Рецептів)

На одну половину майбутнього янтика викладіть 2 ст. л. начинки - м'яса або сиру. Складіть янтик навпіл, щоб начинка була всередині. Зробити хвилеподібні краї закуски можна за допомогою тарілки.

Смажити янтики потрібно на сухій пательні, до золотистого кольору з кожного боку. Готові янтики можна намастити вершковим маслом.