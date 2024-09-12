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Янтики з сиром і м'ясом: рецепт смачної кримськотатарської закуски

Як готувати янтики з сиром і м'ясом (скриншот / Всесвіт Рецептів)
Автор: Людмила Рябухіна

Янтики кримськотатарської кухні дуже нагадують чебуреки. Однак страви відрізняються за методом приготування - янтики смажаться на сухій пательні, а не в олії.

Про те, як готувати янтики з сиром і м'ясом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Всесвіт Рецептів".

Що потрібно для янтиків

Для того, щоб приготувати кримськотатарські янтики, треба ці продукти:

  • вода (тепла) - 250 мл;
  • фарш - 200 г;
  • борошно - 500 г;
  • цибуля - 1 шт.;
  • олія - 2 ст. л.;
  • сир - 100 г;
  • сіль - 0,5 ч. л.;
  • перець - 0,25 ч. л.;

Як готувати янтики

Спочатку у теплій воді необхідно розчинити сіль, а також влити олію. Вода має бути дуже тепла, проте не гаряча.

В глибоку миску просійте борошно, а потім обережно влийте воду з олією. Ретельно вимішайте тісто за допомогою силіконової лопатки.

Зазвичай процес вимішування займає близько 5 хвилин. Готове тісто має бути досить щільним, проте водночас еластичним.

Вимішане тісто покладіть в миску, накрийте рушником та відставте на 30 хвилин. За цей час приготуйте начинку. Почистьте і наріжте цибулю на маленькі кубики. Після цього цибулю необхідно ретельно перемішати з фаршем.

Додайте сіль та перець до смаку, а також трохи холодної води. Це рекомендують робити, щоб фарш був більш соковитим.

Сир потрібно натерти на великій терці. Вид сиру та його кількість слід обирати відповідно до смакових вподобань - хоча радять використовувати сулугуні. 

Тісто потрібно розділити на 10 частин. Кожен шматочок потрібно розкачати на тонкий круглий пласт діаметром 20 см.

Тісто для янтиків треба розділити на однакові частини (скриншот / Всесвіт Рецептів)

На одну половину майбутнього янтика викладіть 2 ст. л. начинки - м'яса або сиру. Складіть янтик навпіл, щоб начинка була всередині. Зробити хвилеподібні краї закуски можна за допомогою тарілки. 

Смажити янтики потрібно на сухій пательні, до золотистого кольору з кожного боку. Готові янтики можна намастити вершковим маслом.

 

 

До речі, раніше ми писали про те, як готувати польський суп журек.

А також розповідали, як готувати шурпу - густий суп з країн Сходу.

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