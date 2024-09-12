Янтики с сыром и мясом: рецепт вкусной крымскотатарской закуски

Янтики крымскотатарской кухни очень напоминают чебуреки. Однако блюда отличаются по методу приготовления - янтики жарятся на сухой сковороде, а не в масле.
О том, как готовить янтики с сыром и мясом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Всесвіт Рецептів".
Для того чтобы приготовить крымскотатарские янтики, нужно эти продукты:
Сначала в тёплой воде необходимо растворить соль, а также влить масло. Вода должна быть очень теплая, но не горячая.
В глубокую миску просейте муку, затем осторожно влейте воду с маслом. Тщательно вымешайте тесто с помощью силиконовой лопатки.
Обычно процесс вымешивания занимает около 5 минут. Готовое тесто должно быть достаточно плотным, но одновременно эластичным.
Вымешанное тесто положите в миску, накройте полотенцем и отставьте на 30 минут. За это время приготовьте начинку. Почистьте и нарежьте лук на маленькие кубики. После этого лук нужно тщательно перемешать с фаршем.
Добавьте соль и перец по вкусу и немного холодной воды. Это советуют делать, чтоб фарш был более сочным.
Сыр нужно натереть на большой терке. Вид сыра и его количество следует выбирать в соответствии со вкусовыми предпочтениями - хотя советуют использовать сулугуни.
Тесто нужно поделить на 10 частей. Каждый кусочек нужно раскатать на тонкий круглый пласт диаметром 20 см.
Тесто для янтиков нужно разделить на одинаковые части (скриншот / Всесвіт Рецептів)
На одну половину будущего янтика выложите 2 ст. л. начинки - мяса или сыра. Сложите янтик пополам, чтобы начинка была внутри. Сделать волнообразные края закуски можно с помощью тарелки.
Жарить янтики нужно на сухой сковороде, до золотистого цвета с каждой стороны. Готовые янтики можно смазать сливочным маслом.
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