ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Деньги свалятся с неба: астролог назвал главных везунчиков ноября

STYLERЖизнь    23.10.2019 - 06:30
Деньги свалятся с неба: астролог назвал главных везунчиков ноября
Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Какие знаки Зодиака ждет феерический успех в финансовой сфере в последний месяц осени - читайте в гороскопе от Павла Глобы

Гороскоп 2019 расскажет, кому из представителей зодиакальных созвездий улыбнется денежная удача уже совсем скоро. Именитый астролог Павел Глоба составил финансовый прогноз на ноябрь 2019, в котором назвал два знака Зодиака, которые смогут солидно пополнить банковский счет уже к концу осени.

Овны

У Овнов в последний месяц ноября закончится черная полоса конца октября и начнется благоприятный период. Все ваши усилия в самосовершенствовании наконец-то начнут давать финансовые плоды. А благосклонность начальства поможет взлететь в должности с солидной прибавкой в заработной плате.

Деньги свалятся с неба: астролог назвал главных везунчиков ноября

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Водолеи

Водолеи станут настоящими везунчиками ноября 2019. Павел Глоба предрекает им небывалый рост доходов, причем в этой ситуации свою роль сыграет случай. Деньги буквально свалятся с неба. Астролог рекомендует Водолеям быть внимательнее к мелочам, не ссориться с окружающими, быть очень вежливыми и дружелюбными, и тогда Вы почувствуете на себе все гармоничные влияния наступающего периода.

Удача их любит: каким знакам зодиака повезет в 2020 году Счастливчики месяца: астролог рассказал, кто добьется успеха в октябре
Новости Украины гороскоп
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь