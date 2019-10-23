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Найсильніша магнітна буря обрушиться на Україну: названа дата

STYLERЖиття    23.10.2019 - 21:11
Найсильніша магнітна буря обрушиться на Україну: названа дата
Магнітні бурі у листопаді (колаж: РБК-Україна)

Магнітні бурі у листопаді триватимуть кілька днів поспіль

Магнітні бурі у листопаді 2019 року накриють Україну одразу в кілька етапів. І якщо перша хвиля буде не дуже сильною, то другу зможуть відчути не тільки метеочутливі люди.

Інформація про дати магнітних бур допоможе краще зрозуміти причини поганого самопочуття, яке можливе під час геомагнітних коливань. Про дні коливань пише Сегодня.

У листопаді буде одразу кілька сплесків протягом місяця

Незначні коливання очікуються 10, 11, 22, а також 23 листопада.

А серйозних магнітних бур варто чекати 17, 20 і 21 числа.

Найсильніша магнітна буря обрушиться на Україну: названа дата

Магнітні бурі у листопаді (фото: pxhere.com)

Як захиститися від негативного впливу магнітних бур

У період геомагнітних потрясінь навіть у здорової людини може раптово розболітися голова, з'явитися сонливість, загальна слабкість, апатія, дратівливість.

Але особливо схильні до впливу геомагнітних бур метеочутливі люди, а також ті, у кого є серцево-судинні захворювання, гіпертоніки і інші хронічні недуги.

Експерти рекомендують в ці дні:

  • помірне фізичне навантаження,
  • пити побільше води,
  • уникати нездорової їжі,
  • поменше пити каву,
  • висипатися.
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