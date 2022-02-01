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Киевлянам показали, как строится метро на Троещину (фото)

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Киев, Вторник 01 февраля 2022 16:47
Киевлянам показали, как строится метро на Троещину (фото) Коллаж РБК-Украина: в сети появились новые фото строительства метро на Троещину
Автор: Роман Мирончук

Метро на Троещину в Киеве продолжает строится, хотя работы идут медленными темпами. На Русановских садах между монолитным и сборным участком тоннелей сейчас возводится камера металлоконструкций. В метро ее сокращенно обозначают "КМК".

Об этом рассказал Олег Тоцкий на своей странице в Facebook.

Он объяснил, что металлоконструкция - это ни что иное, как гермозатвор. По ширине камера чуточку больше ширины обычного тоннеля, чтобы туда поместился как сам гермозатвор (в открытом виде), так и весь сопутствующий хлам.

Тоцкий также опубликовал фотографии строительства метро на левом берегу Киева.

Киевлянам показали, как строится метро на Троещину (фото)Киевлянам показали, как строится метро на Троещину (фото)

Строительство метро на Троещину (фото: facebook.com/tov.tob)

"Что мы видим на фотографиях среди многочисленных прутьев арматуры? Кроме очевидного - стенок камеры - можно разглядеть нижнюю часть оклада (выступ поперек тоннеля) и его будущие стенки, которые пока обозначены выступающими вертикальными прутьями арматуры", - написал он.

Киевлянам показали, как строится метро на Троещину (фото)

Строительство метро на Троещину (фото: facebook.com/tov.tob)

Оклад - это что-то наподобие дверного косяка, только для гермозатвора. Гермодверь вывешивается на оклад и прижимается к нему при закрывании, запечатывая проход.

Киевлянам показали, как строится метро на Троещину (фото)

Строительство метро на Троещину (фото: facebook.com/tov.tob)

"Оклад - крайне ответственный узел камеры. Малейшая неточность при бетонировании оклада приведет не только к тому, что гермодверь не будет нормально работать, но и к нарушению габарита конструкции. Проем, сквозь который со свистом пролетает поезд - очень узкий и сделан с минимальными габаритами", - пояснил житель Киева.

По его словам, гермозатвор в камере устанавливается практически всегда справа по ходу движения поезда. Это сделано для того, чтобы все сопутствующее оборудование разместить с той же стороны, где установлен затвор.

"Если присмотреться к фотографии, где камера металлоконструкций запечатлена сверху, то можно заметить, что правая часть камеры чуть больше выступает за пределы соседнего тоннеля, чем левая. Это ни что иное, как ниша для затвора, в которой он покоится в открытом состоянии", - добавил Олег.

Напомним, осенью 2021 года появились фотографии с места строительства метро на Троещину.

Ранее всплыли новые детали о ходе строительства метро на Троещину.

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