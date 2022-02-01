Киевлянам показали, как строится метро на Троещину (фото)

Метро на Троещину в Киеве продолжает строится, хотя работы идут медленными темпами. На Русановских садах между монолитным и сборным участком тоннелей сейчас возводится камера металлоконструкций. В метро ее сокращенно обозначают "КМК".

Об этом рассказал Олег Тоцкий на своей странице в Facebook .

Он объяснил, что металлоконструкция - это ни что иное, как гермозатвор. По ширине камера чуточку больше ширины обычного тоннеля, чтобы туда поместился как сам гермозатвор (в открытом виде), так и весь сопутствующий хлам.

Тоцкий также опубликовал фотографии строительства метро на левом берегу Киева.

Строительство метро на Троещину (фото: facebook.com/tov.tob)

"Что мы видим на фотографиях среди многочисленных прутьев арматуры? Кроме очевидного - стенок камеры - можно разглядеть нижнюю часть оклада (выступ поперек тоннеля) и его будущие стенки, которые пока обозначены выступающими вертикальными прутьями арматуры", - написал он.

Строительство метро на Троещину (фото: facebook.com/tov.tob)

Оклад - это что-то наподобие дверного косяка, только для гермозатвора. Гермодверь вывешивается на оклад и прижимается к нему при закрывании, запечатывая проход.

Строительство метро на Троещину (фото: facebook.com/tov.tob)

"Оклад - крайне ответственный узел камеры. Малейшая неточность при бетонировании оклада приведет не только к тому, что гермодверь не будет нормально работать, но и к нарушению габарита конструкции. Проем, сквозь который со свистом пролетает поезд - очень узкий и сделан с минимальными габаритами", - пояснил житель Киева.

По его словам, гермозатвор в камере устанавливается практически всегда справа по ходу движения поезда. Это сделано для того, чтобы все сопутствующее оборудование разместить с той же стороны, где установлен затвор.

"Если присмотреться к фотографии, где камера металлоконструкций запечатлена сверху, то можно заметить, что правая часть камеры чуть больше выступает за пределы соседнего тоннеля, чем левая. Это ни что иное, как ниша для затвора, в которой он покоится в открытом состоянии", - добавил Олег.