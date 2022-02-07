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Новий вхід і два тунелі: як будуватимуть станцію метро "Львівська брама" у Києві

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Київ , Понеділок 07 лютого 2022 21:31
Новий вхід і два тунелі: як будуватимуть станцію метро "Львівська брама" у Києві Колаж РБК-Україна: у Києві планують добудувати станцію метро "Львівська брама"
Автор: Роман Мирончук

Київський метрополітен може добудувати станцію "Львівська брама", яка знаходиться в центрі міста. В даний час вже оголошено тендер на проєктні роботи, але ні про які терміни відкриття станції поки не говорять.

Детальніше про це читайте в матеріалі нижче.

Зараз замовляється повна розробка інженерного проєкту, за яким добудовуватиметься заморожена станція метро.

Згідно з документацією, наразі передбачається один вхід/вихід на станцію "Львівська брама", який знаходиться в районі вулиці Січових Стрільців, Кудрявського узвозу та вулиці Кудрявської.

Новий вхід і два тунелі: як будуватимуть станцію метро &quot;Львівська брама&quot; у Києві

Можливе місце станції "Львівська брама" на карті Google Maps

Зазначимо, "Львівська брама" знаходиться на зеленій гілці Київського метрополітену між станціями "Лук'янівська" і "Золоті ворота".

Що буде на станції "Львівська брама"

На новій станції метро планують підключити високошвидкісний мобільний інтернет швидкістю від 100 Мбіт/с. Біля станції планується будівництво приміщення для зберігання велосипедів.

Оскільки глибина станції велика, то на ній планують встановити два ескалаторних тунелі з проміжним вестибюлем.

Чому заморозили будівництво

"Львівська брама" почала будується ще в 90-х роках. У 1996 році станція була майже готова, але місцева влада вирішила почекати, поки буде готовий проєкт реконструкції Львівської площі.

Після відкриття станції "Лук'янівська" в 1996 році роботи на "Львівській брамі" припинилися, і станція залишилася порожньою до сьогоднішніх днів. У 2008 році питання про розморожування станції піднімалося, але після виборів мера Києва, все зійшло нанівець.

Який стан станції

Станція готова приблизно на 80%. На колійних стінах "Львівської брами" збереглася навіть облицювальна плитка. Між колонами на станції вмонтовані ворота, які відокремлюють центральний вестибюль від перону.

На деяких колонах станції висять ліхтарі. Крім того, на станції встановлена сигналізація і є черговий. "Львівська брама" знаходиться під підпорядкуванням начальника станції "Лук'янівська".

Поки точна дата відкриття станції "Львівська брама" невідома. Раніше говорили, що це відбудеться в 2025 році.

Як може виглядати станція "Львівська брама"

Архітектори пропонували різні варіанти оздоблення станції "Львівська брама".

Новий вхід і два тунелі: як будуватимуть станцію метро &quot;Львівська брама&quot; у КиєвіНовий вхід і два тунелі: як будуватимуть станцію метро &quot;Львівська брама&quot; у КиєвіНовий вхід і два тунелі: як будуватимуть станцію метро &quot;Львівська брама&quot; у Києві

Варіанти оздоблення станції "Львівська брама" (фото: tov-tob.livejournal.com)

При цьому був затверджений варіант оформлення станції, який створили архітектори Гневишев, Целіковська і Альошкін.

Новий вхід і два тунелі: як будуватимуть станцію метро &quot;Львівська брама&quot; у Києві

Затверджений проєкт будівництва "Львівської брами" (фото: tov-tob.livejournal.com)

Новий вхід і два тунелі: як будуватимуть станцію метро &quot;Львівська брама&quot; у Києві

Проєкт входу/виходу станції (фото: tov-tob.livejournal.com)

Нагадаємо, киянам показали, як будується метро на Троєщину.

Ми також писали про те, що запуск метро на Виноградар перенесли з листопада 2021 року на травень 2023 року.

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