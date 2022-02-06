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Киев может достроить станцию "Львовская брама". Объявлен тендер на проект

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Киев, Воскресенье 06 февраля 2022 15:09
Киев может достроить станцию "Львовская брама". Объявлен тендер на проект Фото: киевское метро (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" может достроить станцию "Львовская брама", которая находится в центре города. В частности, уже объявлен тендер на проектные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте государственных закупок Prozorro.

Сообщается, что город планирует потратить на проектную документацию почти 73,5 млн гривен. Срок исполнения контракта - до 10 августа 2023 года.

На нынешнем этапе заказывается полная разработка инженерного проекта, по которому будет достраиваться станция метро. Согласно документации, пока предусмотрен один вход/выход на станцию "Львовская брама" - в районе улицы Сечевых Стрелков, Кудрявского спуска и улицы Кудрявской. Разработчиков проекта просят также предусмотреть строительство второго входа.

Отметим, "Львовская брама" находится на зеленой ветке между станциями "Лукьяновская" и "Золотые ворота".

Напомним, ранее сообщалось, что запуск метро на Виноградарь перенесли на май 2023 года.

Кроме того, киевское метро объявило о планах построить новую линию подземки, которая соединит Троещину и Осокорки.

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