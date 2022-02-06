Киев может достроить станцию "Львовская брама". Объявлен тендер на проект
Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" может достроить станцию "Львовская брама", которая находится в центре города. В частности, уже объявлен тендер на проектные работы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте государственных закупок Prozorro.
Сообщается, что город планирует потратить на проектную документацию почти 73,5 млн гривен. Срок исполнения контракта - до 10 августа 2023 года.
На нынешнем этапе заказывается полная разработка инженерного проекта, по которому будет достраиваться станция метро. Согласно документации, пока предусмотрен один вход/выход на станцию "Львовская брама" - в районе улицы Сечевых Стрелков, Кудрявского спуска и улицы Кудрявской. Разработчиков проекта просят также предусмотреть строительство второго входа.
Отметим, "Львовская брама" находится на зеленой ветке между станциями "Лукьяновская" и "Золотые ворота".
Напомним, ранее сообщалось, что запуск метро на Виноградарь перенесли на май 2023 года.
Кроме того, киевское метро объявило о планах построить новую линию подземки, которая соединит Троещину и Осокорки.