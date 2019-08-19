Новый скандал с "мостом Кличко": внутри стекол завелись мухи (видео)

На пешеходном мосту в Киеве произошла вновь неприятная ситуация
На пешеходном мосту в Киеве, который построил мэр столицы Виталий Кличко, произошло новое ЧП. Дело в том, что в стеклянных вставках сооружения поселились мухи. Об этом сообщил киевлянин Дмитрий Вдовико на своей Facebook-странице.
"Будете смеяться, но внутри стекла на "мосту Кличко" завелись мухи", – прокомментировал видео автор поста.
В комментариях к видео жители столицы поделились своими впечатлениями от увиденного. Многие иронизируют, что єто бактериологическое оружие для ликвидации моста.
Скриншот комментариев (facebook.com/vdoviko)
Как мі ранее писали, на новом пешеходно-велосипедном мосту, который более известен как "мост Кличко", треснуло боковое стекло, которое было защитой и некой страховкой после перил.
Ранее сообщалось, что 17 июня по новому пешеходному мосту в Киеве проехался Mercedes.