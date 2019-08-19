Новий скандал з "мостом Кличка": всередині скла завелися мухи (відео)

На пішохідному мосту в Києві знову сталася неприємна ситуація
На пішохідному мосту в Києві, який побудував мер столиці Віталій Кличко, відбулося нова НП. Справа в тому, що в скляних вставках споруди оселилися мухи. Про це повідомив киянин Дмитро Вдовіко на своїй Facebook-сторінці.
"Будете сміятися, але всередині скла на "мосту Кличка" завелися мухи", – прокоментував відео автор посту.
У коментарях до відео жителі столиці поділилися своїми враженнями від побаченого. Багато людей іронізують, що це бактеріологічна зброя для ліквідації мосту.
Скріншот коментарів (facebook.com/vdoviko)
Як ми раніше писали, на новому пішохідно-велосипедний мосту, який більш відомий як "міст Кличка", тріснуло бічне скло, яке було захистом і певною страховкою після перил.
Раніше повідомлялося, що 17 червня за новим пішохідному мосту в Києві проїхався Mercedes.