Новый штамм коронавируса: названы отличительные симптомы

Этот штамм проявляется такими же первоначальными симптомами, как и первоначальный – высокая температура, постоянный кашель, потеря запах или вкуса.

Как показывают исследования, у 35% пациентов с положительным результатом теста на "британский" коронавирус, наблюдается кашель. Стоит отметить, что у пациентов с другими штаммами кашель проявляется только у 27%.

Также этот штамм может давать сильную усталость, мышечную боль, лихорадку и боль в горле. А вот потеря вкуса или обоняния встречается немного реже при "британском" штамме – всего 15% пациентов.

Сильная усталость была диагностирована у 32% пациентов, 21% пациентов чувствовали боль в горле.