Степанов рассказал о побочных эффектах при вакцинации от коронавируса

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов стал первым украинским чиновником, который вакцинировался от коронавируса. Он также рассказал о побочных эффектах при вакцинации индийским препаратом CoviShield, которым прививают украинцев.

Степанов отметил, что побочные эффекты - это обычное дело при любой вакцинации. Об этом он заявил в эфире телеканала " Украина 24 ".

При этом он подчеркнул, что побочные эффекты проявляются у небольшого количества людей.

"Побочные эффекты есть при любой вакцинации. Это очень небольшой процент. Во время любой рутинной вакцинации есть определенное количество людей, у которых возникают эти побочные эффекты", - заявил министр здравоохранения.

Он также назвал конкретные побочные эффекты:

повышение температуры,

небольшое повышение давления,

покраснение кожи в месте вакцинации.

Степанов подчеркнул, что даже несмотря на побочные эффекты, пользы от прививки намного больше. По его словам, вакцинация не дает 100% гарантию того, что вы не заболеете, но поможет организму легче перенести болезнь.

Максим Степанов рассказал о побочных эффектах при вакцинации (видео: YouTube)