Новий штам коронавірусу: названі характерні симптоми

Цей штам проявляється такими ж початковими симптомами, як і первинний – висока температура, постійний кашель, втрата запах або смаку.

Як показують дослідження, у 35% пацієнтів з позитивним результатом тесту на "британський" коронавірус, спостерігається кашель. Варто відзначити, що у пацієнтів з іншими штамами кашель проявляється тільки у 27%.

Також цей штам може давати сильну втому, м'язовий біль, лихоманку і біль у горлі. А ось втрата смаку або нюху зустрічається дещо рідше при "британському" штамі – всього 15% пацієнтів.

Сильна втома була діагностовано у 32% пацієнтів, 21% пацієнтів відчували біль в горлі.