Голубовская сообщила о новом штамме коронавируса: поражает молодых и долго лечится

В Украине коронавирус стал больше поражать молодых людей, а длительность протекания инфекции увеличилось.

Об этом сообщила ведущий киевский инфекционист Ольга Голубовская на своей Facebook-странице.

По информации медика, у болезни замечено новое течение.

Так, доля молодых людей 30+ с тяжелым течением заболевания заметно возросла, участились случаи обострения процесса в остром периоде, а лабораторные анализы не дают полной информации. Кроме того, с 14-16 дня болезни приблизительно у трети госпитализированных в этот период начинается ухудшение состояния, а не улучшение.

"Объяснить такие особенности, возникшие буквально на глазах, просто процессами адаптации микро - и макроорганизма, нельзя. Скорее мы имеем дело с новым штаммом возбудителя, с каким - не знаю..", - написала Ольга Голубовская.

Врач прогнозирует увеличение летальных случаев инфекции.

"Пока официально полученные данные из референс- лабораторий показывают, что образцы материала от больных имеют принадлежность к генетической линии В, имеющей китайские корни. Учитывая такие особенности, к сожалению, надо ожидать увеличение летальности, в т.ч. у молодых людей", - сказала доктор.