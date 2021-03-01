ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Голубовская сообщила о новом штамме коронавируса: поражает молодых и долго лечится

Новина українською → Понедельник 01 марта 2021 09:48
Голубовская сообщила о новом штамме коронавируса: поражает молодых и долго лечится Голубовская рассказала об опасности нового штамма (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине коронавирус стал больше поражать молодых людей, а длительность протекания инфекции увеличилось.

Об этом сообщила ведущий киевский инфекционист Ольга Голубовская на своей Facebook-странице.

По информации медика, у болезни замечено новое течение.

Так, доля молодых людей 30+ с тяжелым течением заболевания заметно возросла, участились случаи обострения процесса в остром периоде, а лабораторные анализы не дают полной информации. Кроме того, с 14-16 дня болезни приблизительно у трети госпитализированных в этот период начинается ухудшение состояния, а не улучшение.

"Объяснить такие особенности, возникшие буквально на глазах, просто процессами адаптации микро - и макроорганизма, нельзя. Скорее мы имеем дело с новым штаммом возбудителя, с каким - не знаю..", - написала Ольга Голубовская.

Врач прогнозирует увеличение летальных случаев инфекции.

"Пока официально полученные данные из референс- лабораторий показывают, что образцы материала от больных имеют принадлежность к генетической линии В, имеющей китайские корни. Учитывая такие особенности, к сожалению, надо ожидать увеличение летальности, в т.ч. у молодых людей", - сказала доктор.

Напомним, что ранее врач назвала реальные риски летального исхода в результате вакцинации против коронавируса.

Ранее мы рассказывали, как в Украине записаться на вакцинацию от COVID-19 и сколько ждать прививку.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Ольга Голубовская
LITE
В Украину ворвется ветер и температурные "качели": какие области зацепит
В Украину ворвется ветер и температурные "качели": какие области зацепит