Новый сериал побил рекорд "Игры в кальмара" на Netflix

Новый южнокорейский сериал "Зов ада" (Hellbound) стал самым популярным шоу недели на Netflix. Он даже побил рекорд "Игры в кальмара".
Об этом свидетельствуют данные рейтинга Netflix.
"Зов ада" начали показывать с 19 ноября. За меньше чем неделю сериал собрал более 43 млн часов просмотров.
При этом новый сериал возглавил топ-10 самых популярных шоу. Ему удалось обойти "Игру в кальмара" (30 млн), мультсериал "Аркейн" (38 млн) и второй сезон "Короля тигров" (30 млн).
Сериал "Зов ада" создан режиссером Ен Сан Хо, который основал его на собственном одноименном вебтуне (цифровом комиксе). Он рассказывает о сверхъестественных существах, которые забирают людей в ад.
Стоит отметить, что режиссер Ен Сан Хо также работал над известным драматическим фильмом ужасов "Поезд в Пусан" (2016), за который был номинирован на Международном кинофестивале в Мельбурне, но награду за "Самый популярный художественный фильм" так и не получил.
Новый сериал "Зов ада" (видео: YouTube)
Напомним, режиссер "Игры в кальмара" Хван Дон Хек рассказал о продолжении популярного сериала.
Он заявил, что пока только занимается планированием продолжения своего детища, но о сроках выхода сиквела говорить еще рано.
Мы также писали о том, что в Украине сериал "Игра в кальмара" очень впечатлил детей в Луцке. В сети появилось видео, на котором видно, как дети устроили во дворе инсценировку известной сцены с расстрелом в первой серии сериала.