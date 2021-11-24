Новый сериал побил рекорд "Игры в кальмара" на Netflix

"Зов ада" начали показывать с 19 ноября. За меньше чем неделю сериал собрал более 43 млн часов просмотров.

При этом новый сериал возглавил топ-10 самых популярных шоу. Ему удалось обойти "Игру в кальмара" (30 млн), мультсериал "Аркейн" (38 млн) и второй сезон "Короля тигров" (30 млн).

Сериал "Зов ада" создан режиссером Ен Сан Хо, который основал его на собственном одноименном вебтуне (цифровом комиксе). Он рассказывает о сверхъестественных существах, которые забирают людей в ад.

Стоит отметить, что режиссер Ен Сан Хо также работал над известным драматическим фильмом ужасов "Поезд в Пусан" (2016), за который был номинирован на Международном кинофестивале в Мельбурне, но награду за "Самый популярный художественный фильм" так и не получил.

Новый сериал "Зов ада" (видео: YouTube)