Новий серіал побив рекорд "Гри в кальмара" на Netflix

"Поклик пекла" почали показувати з 19 листопада. За менше ніж тиждень серіал зібрав понад 43 млн годин переглядів.

При цьому новий серіал очолив топ-10 найпопулярніших шоу. Йому вдалося обійти "Гру в кальмара" (30 млн), мультсеріал "Аркейн" (38 млн) і другий сезон "Короля тигрів" (30 млн).

Серіал "Поклик пекла" створений режисером Ен Сан Хо, який заснував його на власному однойменному вебтуні (цифровому коміксі). Він розповідає про надприродних істот, які забирають людей в пекло.

Варто зазначити, що режисер Ен Сан Хо також працював над відомим драматичним фільмом жахів "поїзд в Пусан" (2016), за який був номінований на міжнародному кінофестивалі в Мельбурні, але нагороду за "Найпопулярніший художній фільм" так і не отримав.

Новий серіал "Поклик пекла" (відео: YouTube)