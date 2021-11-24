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Новий серіал побив рекорд "Гри в кальмара" на Netflix

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Середа 24 листопада 2021 17:46
Новий серіал побив рекорд "Гри в кальмара" на Netflix Колаж РБК-Україна: новий серіал обійшов на Netflix "Гру в кальмара"
Автор: Роман Мирончук

Новий південнокорейський серіал "Поклик пекла" (Hellbound) став найпопулярнішим шоу тижня на Netflix. Він навіть побив рекорд "Гри в кальмара".

Про це свідчать дані рейтингу Netflix.

"Поклик пекла" почали показувати з 19 листопада. За менше ніж тиждень серіал зібрав понад 43 млн годин переглядів.

При цьому новий серіал очолив топ-10 найпопулярніших шоу. Йому вдалося обійти "Гру в кальмара" (30 млн), мультсеріал "Аркейн" (38 млн) і другий сезон "Короля тигрів" (30 млн).

Серіал "Поклик пекла" створений режисером Ен Сан Хо, який заснував його на власному однойменному вебтуні (цифровому коміксі). Він розповідає про надприродних істот, які забирають людей в пекло.

Варто зазначити, що режисер Ен Сан Хо також працював над відомим драматичним фільмом жахів "поїзд в Пусан" (2016), за який був номінований на міжнародному кінофестивалі в Мельбурні, але нагороду за "Найпопулярніший художній фільм" так і не отримав.

Новий серіал "Поклик пекла" (відео: YouTube)

Нагадаємо, режисер "Гри в кальмара" Хван Дон Хек розповів про продовження популярного серіалу.

Він заявив, що поки що займається плануванням продовження свого дітища, але про терміни виходу сиквела говорити ще рано.

Ми також писали про те, що в Україні серіал "Гра в кальмара" дуже вразив дітей у Луцьку. В мережі з'явилося відео, на якому видно, як діти влаштували у дворі інсценування відомої сцени з розстрілом у першій серії серіалу.

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