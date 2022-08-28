UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Новый рекорд Украины: в Ровно 115 гитаристов исполнили "Ой, у лузі червона калина" (видео)

Фото: 115 гитаристов в центре Ровно исполнили хит "Ой, у лузі червона калина" (itvmg.com)
Автор: Владимир Костырин

В центре Ровно 115 гитаристов установили рекорд Украины, исполнив Гимн Сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина", который сейчас стал музыкальным символом сопротивления российским оккупантам.

Об этом 28 августа передали в общественной организации "Рівно Разом" на странице в Facebook.

Событие было зафиксировано представители Книги рекордов Украины.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что среди музыкантов, принявших участие в инициативе, есть гитаристы самых разных возрастов, в том числе и маленькие дети.

"Есть новый рекорд Украины! Ровно. 28 августа. День города. 15:15! Исполнение песни "Червона калина" под аккомпанемент 115 гитаристов! Такого еще Украина не видела!" - подписан ролик.

Зазвучало это уже всемирно известное произведение под аккомпанемент 115 гитар на ровенском Майдане Незалежности в День города, который традиционно отмечается в последнее воскресенье августа.

Так, в 2022-м дата выпала на 28-е число, а празднует Ровно свой официальный 739 "день рождения" - первое упоминание о городе в летописях относится к 1283 году. При этом стоит отметить, что археологические находки на территории, где раскинулось Ровно, доказывают, что люди проживали тут еще во времена медного века (IV - III тысячелетия до н.э.).

Видео: в Ровно в День города 28 августа 115 гитаристов исполнили "Ой, у лузі червона калина"

Ранее мы писали, что в сети активно распространяют видео, как в оккупированном Севастополе люди в авто исполнили "Ой у лузі червона калина", и этот ролик переполошил российских захватчиков.

А также перед этим мы публиковали видео, как в Киеве Михайловский собор заиграл колоколами этот хит.

Читайте РБК-Украина в Google News
РовноОй у лузі червона калинарекорды