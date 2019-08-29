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Гончарук за прошлый год задекларировал почти 2 млн гривен доходов

Новости » Политика    29.08.2019 - 22:35
Гончарук за прошлый год задекларировал почти 2 млн гривен доходов
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Гончарук в декларации указал съемную квартиру и элитный Jaguar

Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук за прошлый год получил почти 2 млн гривен доходов. Соответствующая информация содержится в его электронной декларации.

Согласно электронной декларации, за минувший год Гончарук получил почти 1,8 млн гривен от предпринимательской деятельности, более 60 тыс. гривен в качестве зарплаты в ОО "Офис эффективного регулирования", а также 634 тыс. гривен дополнительного блага.

Кроме того, он указал съемную квартиру в Киеве, квартиру в Чернигове, автомобиль Jaguar X-TYPE 2007 года. На банковских счетах он хранит более 150 тыс. гривен, а также 100 тыс. гривен, 84 тыс. долларов и 36 тыс. евро наличными.

Напомним, сегодня Верховная рада Украины назначила Алексея Гончарука на должность премьер-министра. За его назначение проголосовали 290 народных депутатов парламента нового созыва.

Отметим, ранее источники РБК-Украина сообщали, что кандидатуру Гончарука лоббировал глава Офиса президента Андрей Богдан. Последние несколько недель, по сути, он оставался безальтернативным кандидатом на кресло премьера.

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