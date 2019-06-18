Новый мост в Киеве снова "атаковали": входит в моду у дятлов (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

В сети спорят из-за байкера на пешеходном мосту под аркой Дружбы народов

Новый пешеходный мост в Киеве снова оказался в центре скандала - после того, как 17 июня "мажор" на Mercedes шокировал киевлян выходкой, проехавшись по конструкции - сегодня на пешеходно-велосипедном мосту заметили мотоциклиста со своим "железным конем". Соответствующее фото опубликовано на Facebook-странице "Киев Оперативный".

Снимок вызвал в сети существенный резонанс и споры. Многие возмущаются таким поведением мотоциклиста, но в то же время высказывается мнение, что мужчина мог и не нарушать правила дорожого движения - если байк завезли на мост, а не заехали на нем.

При этом пользователи интернета сходятся в том, что из-за предыдущего автохама могла появиться опасная тенденция "проверять на прочность" новый мост в центре столицы.

"Дурной пример заразителен? Фото: Макс П." - указано в подписи к кадру.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Юзеры не остались равнодушны к фото и принялись живо обсуждать поведение байкера.

Учите мат часть (ПДР): пешеход - лицо, участвующее в дорожном движении вне транспортных средств и не выполняет на дороге любую работу. К пешеходам приравниваются также лица, передвигающиеся в креслах колесных без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или кресло колесное. Он в одном статусе с мамой, которая катит коляску;

Показывает любимому мотоциклу мост;

Странный цвет байка. Если что, я ни на что не намекаю;

Скоро подъедут прицепы-кухни с шаурмой, ведь это так "по-киевски";

Ну если он туда не заехал, а закатил мотоцикл, он ничего не нарушил, по сути он пешеход. Вес такого мотоцикла как у 2-х взрослых людей, так что и вреда моста он не нанесет;

Это уже в моду у дятлов входит! Теперь трактор ждите;

Ну, потом Кличко виноват, что у нас мосты такие и дороги;

Дикари...

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...Так по такому закону, что закатил а не заехал, то Вирастюк может и фуру туда затянуть! Надо просто иметь мозги в голове, и когда что-то делается для людей, то надо уважать работу;

Я не понимаю этого поступка, но там должны бы быть мужики, которые объяснили этом водятлу, что не мото трасса;

Ну вот откуда это берется - попробовать на крепость, разрушить, испортить? А где доблестная полиция, ну хотя бы на входе и выходе? Он же не на парашюте приземлился с мотоциклом?

Сомневаюсь что он катил его. Нет шлема. Если он в левой руке, то он ехал по мосту. Камеры нужно ставить и ограничительные знаки;

У каждого своя любимая! Вывел на прогулку;

Ну кроме того что он наехал на стекло, больше никакого нарушения он не совершал...

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Как сообщалось ранее, уже на второй день после открытия в Киеве мост под аркой Дружбы народов был частично разрушен.

Также мы писали о том, что недавно в сети показали видео, как в Киеве водитель автомобиля Peugeot не пропускал карету скорой помощи, которая ехала по оживленной трассе, включив сигнальную сирену. Поведение автохама вызвало огромное количество гневных комментариев.