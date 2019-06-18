Новий міст у Києві знову "атакували": входить в моду у дятлів (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

У мережі сперечаються через байкера на пішохідному мосту під аркою Дружби народів

Новий пішохідний міст у Києві знову опинився в центрі скандалу - після того, як 17 червня "мажор" на Mercedes шокував киян витівкою, проїхавшись по конструкції - сьогодні на пішохідно-велосипедному мосту помітили мотоцикліста зі своїм "залізним конем". Відповідне фото опубліковано на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".

Знімок викликав у мережі істотний резонанс і суперечки. Багато хто обурюється такою поведінкою мотоцикліста, але водночас висловлюється думка, що чоловік міг і не порушувати правила дорожого руху - якщо байк завезли на міст, а не заїхали на ньому.

При цьому користувачі інтернету сходяться в тому, що через попереднього автохама могла з'явитися небезпечна тенденція "перевіряти на міцність" новий міст у центрі столиці.

"Дурний приклад заразний? Фото: Макс П." - зазначено у підписі до кадру.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Юзери не залишилися байдужі до фото та взялися жваво обговорювати поведінку байкера.

Вчіть мат частину (ПДР): пішохід - особа, яка бере участь у дорожньому русі поза транспортними засобами і не виконує на дорозі будь-яку роботу. До пішоходів прирівнюються також особи, що пересуваються на кріслах колісних без двигуна, ведуть велосипед, мопед, мотоцикл, везуть санки, візок, дитячу або крісло колісне. Він в одному статусі з мамою, яка котить коляску;

Показує улюбленому мотоциклу міст;

Дивний колір байка. Якщо що, я ні на що не натякаю;

Скоро під'їдуть причепи-кухні з шаурмою, адже це так "по-київськи";

Ну якщо він туди не заїхав, а закотив мотоцикл, він нічого не порушив, по суті він пішохід. Вага такого мотоцикла як у 2-х дорослих людей, так що і шкоди мосту він не завдасть;

Це вже в моду у дятлів входить! Тепер чекайте на трактор;

Ну, потім Кличко винен, що у нас такі мости і дороги;

Дикуни...

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...Так за таким законом, що закотив а не заїхав, то Вірастюк може і фуру туди затягнути! Треба просто мати мізки в голові, і коли щось робиться для людей, то треба поважати роботу;

Я не розумію цього вчинку, але там мали б бути мужики, які пояснили це водятлу, що це не мото траса;

Ну от звідки це береться - спробувати на міцність, зруйнувати, зіпсувати? А де доблесна поліція, ну хоча б на вході і виході? Він же не приземлився на парашуті з мотоциклом?

Сумніваюся що він катив його. Немає шолома. Якщо він у лівій руці, то він їхав по мосту. Камери треба ставити і обмежувальні знаки;

У кожного своя улюблена! Вивів на прогулянку;

Ну крім того що він наїхав на скло, більше жодного порушення він не скоював...

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Як повідомлялося раніше, вже на другий день після відкриття в Києві міст під аркою Дружби народів був частково зруйнований.

Також ми писали про те, що нещодавно в мережі показали відео, як у Києві водій автомобіля Peugeot не пропускав карету швидкої допомоги, яка їхала по жвавій трасі, включивши сигнальну сирену. Поведінка автохама викликала величезну кількість гнівних коментарів.