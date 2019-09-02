Новый министр образования написала новый пост после обвинения в "безграмотности"

29-летняя министр Анна Новосад сделала заявление после обвинения в безграмотности от Ирины Фарион
Министр образования и науки Украины Анна Новосад, которая недавно стала объектом насмешек из-за своего якобы "безграмотного" поста в Facebook, сделала новую публикацию на своей странице в соцсети.
В понедельник, 2 сентября, самый молодой министр написала, что сегодня ее первый рабочий день на посту главы МОН.
"Кто-то сегодня впервые идет в первый класс или на первый курс университета. У меня же, символично, первый полноценный рабочий день в Министерстве. Будем совместно создавать лучшие условия для тех, кто учится и исследует", - отметила 29-летняя Новосад.
Скриншот поста (facebook.com/anja.novosad)
Пользователи сети желают Анне успехов в ее деятельности. При этом, никто не вспоминает про те 9 ошибок, которые она допустила в своем предыдущем посте, и на которые обратила внимание скандальная борец за чистоту украинского языка Ирина Фарион.
Скриншот комментариев
Скриншот комментариев
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