Новий міністр освіти написала пост після звинувачення у "безграмотності"

Міністр освіти і науки України Ганна Новосад, яка нещодавно стала об'єктом насмішок через свій ніби-то "безграмотний" пост в Facebook, зробила нову публікацію на своїй сторінці в соцмережі.

У понеділок, 2 вересня, наймолодший міністр написала, що сьогодні її перший робочий день на посаді глави МОН.

"Хтось сьогодні вперше йде у перший клас чи на перший курс університету. У мене ж, символічно, перший повноцінний робочий день у Міністерстві. Будемо спільно створювати кращі умови для тих, хто навчається та досліджує", - зазначила 29-річна Новосад.

Скріншот поста (facebook.com/anja.novosad)

Користувачі мережі бажають Ганні успіхів у її діяльності. При цьому, ніхто не згадує про ті 9 помилок, які вона допустила в своєму попередньому пості, і на які звернула увагу скандальна борець за чистоту української мови Ірина Фаріон.

Вітаю Вас! Візьміть до уваги ситуацію з "добровільним" збором коштів на ремонти, фонди шкіл і класів. Впевнена, що у Вас все вийде

Прийміть найщиріші вітання. Обирайте молоду команду, професійної підготовки, які хочуть змін у галузі освіти та науки, особливо в інклюзивної освіти

Вітаю! Хай завжди будуть поруч люди, які розуміють та підтримують на шляху!

Натхнeння, наполeгливості, сил і щастя Вам! Вірю в щасливe майбутнe наших дітeй під вашим кeрівництвом!

Аню, вітаю! Сил, мудрості та безліч успіхів тобі. Ще бажаю знайти суперову команду фахівців та однодумців, і все вийде!

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Скріншот коментарів

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