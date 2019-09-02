Новий міністр освіти написала пост після звинувачення у "безграмотності"

29-річна міністр Ганна Новосад зробила заяву після звинувачення в безграмотності від Ірини Фаріон
Міністр освіти і науки України Ганна Новосад, яка нещодавно стала об'єктом насмішок через свій ніби-то "безграмотний" пост в Facebook, зробила нову публікацію на своїй сторінці в соцмережі.
У понеділок, 2 вересня, наймолодший міністр написала, що сьогодні її перший робочий день на посаді глави МОН.
"Хтось сьогодні вперше йде у перший клас чи на перший курс університету. У мене ж, символічно, перший повноцінний робочий день у Міністерстві. Будемо спільно створювати кращі умови для тих, хто навчається та досліджує", - зазначила 29-річна Новосад.
Скріншот поста (facebook.com/anja.novosad)
Користувачі мережі бажають Ганні успіхів у її діяльності. При цьому, ніхто не згадує про ті 9 помилок, які вона допустила в своєму попередньому пості, і на які звернула увагу скандальна борець за чистоту української мови Ірина Фаріон.
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