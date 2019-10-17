Новый год в Киеве: как будут развлекать людей в столице

До Нового года остается не так уж много времени, а о программе праздника в столице Украины уже нетерпиться узнать многим. В этом году гуляния пройдут немного нетрадиционно. Вместо Деда Мороза будет Санта-Клаус из Европы, а концерты будут проходить в Киеве почти каждый день. Об этом рассказал куратор проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

На Софийской площади на Рождество все будет украшено в европейском стиле, фотозоны будут оформлены по мотивам немецких сказок.

"Площадь будет украшена яркой иллюминацией. Будет много красного, зеленого и золотого цветов. На всей территории установим большие яркие арки и арт-объекты, красивую сцену. Мы запланировали очень много сказочных фотозон по мотивам немецких сказок. Могу сказать, что так красиво мы еще не украшали Софийскую площадь на Новый год", - цитирует "Сегодня" слова Добруцкого.

Елка на главной площади столицы будет живая, но, возможно из сборных веток. По словам Добруцкого, в любом случае она будет очень красивой и пышной. приедет на праздник и Санта-Клаус. Новогоднего гостя привезут из Германии.

"Ведь праздник Нового года должен быть настоящим, а он без живой елочки таким не будет. Ее украсим яркими игрушками по мотивам немецких сказок. Мы запланировали много интересного на новогодние праздники. Из Европы, например, к нам должен приехать Санта-Клаус. На Софийской площади будет построен специальный павильон, его посвятим истории этого сказочного персонажа", – сказал Добруцкий.

Концерты в этом году будут проходить каждый день в режиме нон-стоп, они стартуют с 19 декабря, после торжественного зажжения главной елки страны. Концерты можно будет посмотреть ежедневно до 22:00, а в выходные дни до 23:00.

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На Контрактовой площади также запланированы концерты, еще там сделают каток для всех желающих.

"Кроме прочего, на Контрактовой площади пройдет фестиваль диджеев, построим и запустим красивейший огромный каток. Его площадь составит тысячу метров", – отметил Добруцкий.