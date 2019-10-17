Новий рік у Києві: як будуть розважати людей у столиці

До Нового року залишається не так вже багато часу, а про програму свята в столиці України вже нетерпиться дізнатися багатьом. В цьому році гуляння пройдуть трохи нетрадиційно. Замість Діда Мороза буде Санта-Клаус з Європи, а концерти будуть проходити в Києві майже кожен день. Про це розповів куратор проекту Folk Ukraine Ігор Добруцький.

На Софійській площі на Різдво все буде прикрашено в європейському стилі, фотозони будуть оформлені за мотивами німецьких казок.

"Площа буде прикрашена яскравою ілюмінацією. Буде багато червоного, зеленого і золотого кольорів. На всій території встановимо великі яскраві арки і арт-об'єкти, красиву сцену. Ми запланували дуже багато казкових фотозон за мотивами німецьких казок. Можу сказати, що так гарно ми ще не прикрашали Софійську площу на Новий рік", - цитує "Сегодня" слова Добруцького.

Ялинка на головній площі столиці буде жива, але, можливо зі збірних гілок. За словами Добруцького, в будь-якому випадку вона буде дуже красивою і пишною. приїде на свято і Санта-Клаус. Новорічного гостя привезуть з Німеччини.

"Адже свято Нового року повинно бути справжнім, а воно без живої ялинки таким не буде. Її прикрасимо яскравими іграшками за мотивами німецьких казок. Ми запланували багато цікавого на новорічні свята. З Європи, наприклад, до нас має приїхати Санта-Клаус. На Софійській площі буде побудований спеціальний павільйон, його присвятимо історії цього казкового персонажа", – сказав Добруцький.

Концерти в цьому році будуть проходити щодня в режимі нон-стоп, вони стартують з 19 грудня, після урочистого запалення головної ялинки країни. Концерти можна буде подивитися щодня до 22:00, а у вихідні дні-до 23:00.

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На Контрактовій площі також заплановані концерти, ще там зроблять ковзанку для всіх бажаючих.

"Крім іншого, на Контрактовій площі пройде фестиваль діджеїв, побудуємо і запустимо красивий величезний каток. Його площа складе тисячу метрів", – зазначив Добруцький.