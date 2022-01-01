Новый год 2022: яркие и милые поздравления в открытках, стихах и видео
Новый год 2022 уже наступил, и в праздничный день многим хочется поздравить родных и близких, друзей и коллег, кого не получилось лично и очно, то дистанционно - чтобы разделить радость и передать душевные и теплые приветствия с ярким праздником.
Красивые открытки по случаю Нового года 2022, добрые остроумные стихи и проза, а также видеопоздравления для детей и взрослых мы подготовили для вас в материале ниже.
Поздравления с Новым годом 2022 в открытках, стихах, прозе и видео
С Новым годом! Волшебства,
Смеха, радости, тепла,
Мира, счастья и достатка
И во всех делах порядка!
Пусть все темное, плохое
Старый год возьмет с собою.
Впредь лишь светлые мгновенья
Пусть подарят настроение!
Снег летит как белый пух,
Землю мягко устилая.
С Новым годом всей душой
И всем сердцем поздравляю!
Вам желаю жить легко,
Весело и интересно,
Чтобы складывалось все
И всегда у вас чудесно.
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Поздравляю всех с 2022 годом. Это приятный повод полностью изменить свою жизнь, исправить ошибки и войти в новый период счастливыми и позитивными! Спасибо за прошлый год, что мы провели вместе! Надеюсь, что наши воспоминания с 2022-го будут еще ярче.
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Пусть отзовется искоркой тепла,
Этот праздник славный в сердце каждом,
Так, чтоб душа от счастья расцвела,
И чтобы сказкой стала жизнь однажды!
Он воплотит заветные мечты,
Самые прекрасные и смелые надежды,
И в мире станет больше доброты.
В этот праздник зимний, белоснежный!
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Тигр пусть в предстоящий год
Обанкротит банк невзгод.
Разорит печаль и боли,
Держит горести в неволе.
Цены держит пусть в узде,
Наглость тоже кое-где.
На коротком поводке,
Плюс же на сухом пайке,
Держит все-все невзгоды,
Результаты непогоды.
Счастье, радость пусть резвятся,
Акции пусть веселятся.
Крепкое здоровье пусть
Знает четко наизусть,
Что ему-то на весь свет
Можно закатить банкет!
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Пускай сильный, смелый и могучий Тигр принесет крепкого здоровья, выносливости, сил, денег и страстной любви! Пусть каждый день этого года будет наполнен любовью, добром и позитивными эмоциями!
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Новый год - это новые планы
И подарки, свершения, мечты.
Пусть наступит он: светлый и славный.
Будем счастливы в нем я и ты!
Новый год - это тайна, загадка,
В предвкушении благ эта ночь.
Пусть исполнятся все пожелания,
Будут счастливы все: сын и дочь.
С благодарностью в прошлое смотрим,
А с надеждою светлой вперед.
Пусть достаток несет и внимание
Приходящий с надеждами год!
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Пусть символический Тигренок,
Тебе подкинет воз деньжонок.
Чтоб кофе по утрам - с везением,
Работа - с ярким настроением!
Гостей с любовью принимать,
И от забот не уставать!
Пусть предстоящий Новый год,
Успех и счастье принесет!
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Пусть 2022 год будет таким же ярким, как вспышки новогодних фейерверков, таким же красивым, как украшенная новогодняя елка, таким же веселым, как сам Новый Год!
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Полосатый и красивый
К нам приходит Новый год,
Он несет достаток, счастье,
Избавление от невзгод.
Пусть для вас он добрым будет,
Понапрасну не рычит,
Воплощение всех желаний
Черный Тигр посулит.
Жить желаю вам с ним дружно,
И печалей год не знать,
В общем, радоваться жизни,
Богатеть и процветать.
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На елочке нашей смешные игрушки:
Смешные ежи и смешные лягушки,
Смешные медведи, смешные олени,
Смешные моржи и смешные тюлени.
Мы тоже немножко в масках смешны,
Смешными мы Деду Морозу нужны,
Чтоб радостно было, чтоб слышался смех,
Ведь праздник сегодня веселый у всех!
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Пусть исполняются мечты,
Улыбки засияют ярко!
Любви, здоровья, доброты
И замечательных подарков!
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С Новым 2022 годом! В год Тигра желаю вам мудрости, силы, смелости, любви, здоровья, независимости, креативности, гармонии, красоты и исполнения самых заветных желаний. Будьте яркими, веселыми, позитивными, богатыми, почаще улыбайтесь и наслаждайтесь жизнью. Пусть этот год запомнится самыми счастливыми моментами и незабываемыми встречами, классными знакомствами, хорошими новостями.
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Тигр пускай мечты исполнит,
Кошелек пустой наполнит,
Теплотой согреет дом,
Чтоб дела шли на подъем,
Трудностей чтоб не встречали,
Год весь жили-пировали,
Не болели, не старели
И успех во всем имели!
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Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ на передовой поздравили украинцев с Новым годом и записали видео.