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Бойцы ВСУ на передовой поздравили украинцев с Новым годом: "празднуйте, мы прикроем!" (видео)

Новина українською →
Пятница 31 декабря 2021 16:23
Бойцы ВСУ на передовой поздравили украинцев с Новым годом: "празднуйте, мы прикроем!" (видео) Коллаж РБК-Украина: военные ВСУ поздравили украинцев с наступающим Новым годом
Автор: Владимир Костырин

Военные ВСУ на Донбассе на передовой в районе проведения ООС тепло поздравили украинцев с наступающим Новым годом и в своем обращении передали лучшие пожелания, отметив, что крепко стоят на защите родной земли и мирного неба над головами соотечественников.

Кадры опубликованы на Facebook-странице пресс-центра ООС.

Украинские защитники пожелали здоровья, веры в нашу победу, терпения, счастья, согласия в семьях, успехов во всех начинаниях, воодушевления, и главное - мира.

Один из воинов отметил, что уходящий 2021-й год был не простым, но при этом высказал уверенность, что грядущий должен принести счастье и радость, и наверняка станет лучше.

Бойцы ВСУ на передовой поздравили украинцев с Новым годом: &quot;празднуйте, мы прикроем!&quot; (видео)Бойцы ВСУ на передовой поздравили украинцев с Новым годом: &quot;празднуйте, мы прикроем!&quot; (видео)Бойцы ВСУ на передовой поздравили украинцев с Новым годом: &quot;празднуйте, мы прикроем!&quot; (видео)

Военные ВСУ обратились к украинцам и поздравили с наступающим Новым годом (фото: скриншот)

Боец ВСУ Дмитрий также напомнил и об "еще одной заразе, которая сейчас ходит - кроме войны" - эпидемии коронавируса, и также подчеркнул, что украинцы обязательно и ее одолеют.

"Я думаю, что в следующем году мы станем еще сильнее, еще выносливее и все у нас будет хорошо", - сказал военный.

Бойцы ВСУ на передовой поздравили украинцев с Новым годом: &quot;празднуйте, мы прикроем!&quot; (видео)Бойцы ВСУ на передовой поздравили украинцев с Новым годом: &quot;празднуйте, мы прикроем!&quot; (видео)Бойцы ВСУ на передовой поздравили украинцев с Новым годом: &quot;празднуйте, мы прикроем!&quot; (видео)

Воины ВСУ поздравили украинцев с новогодним и рождественским праздниками (фото: скриншот)

Боец Катерина поздравила соотечественников и поблагодарила всех, кто крепко стоит на защите целостности и суверенитета Украины - нашей родной земли, и пожелала мирного неба и победы.

"Празднуйте, мы прикроем!" - говорится подписи к посту с видеообращением украинских защитников на передовой.

Видео: бойцы ООС поздравили украинцев с новогодним праздником

Бойцы ВСУ на передовой поздравили украинцев с Новым годом: &quot;празднуйте, мы прикроем!&quot; (видео)Бойцы ВСУ на передовой поздравили украинцев с Новым годом: &quot;празднуйте, мы прикроем!&quot; (видео)Бойцы ВСУ на передовой поздравили украинцев с Новым годом: &quot;празднуйте, мы прикроем!&quot; (видео)Бойцы ВСУ на передовой поздравили украинцев с Новым годом: &quot;празднуйте, мы прикроем!&quot; (видео)

Бойцы ВСУ на передовой поздравили украинцев с наступающим Новым годом (фото: скриншот)

Ранее сообщалось, что "Антонов" создал первый самолет нового поколения для украинского войска, и появилось фото и характеристика Ан-178-100Р №001.

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