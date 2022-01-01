Новий Рік 2022: яскраві та милі привітання у листівках, віршах і відео

Новий Рік 2022 вже прийшов, й у святковий день багатьом хочеться привітати рідних і близьких, друзів і колег, кого не вийшло особисто та очно, то дистанційно - щоб розділити радість і передати душевні та теплі вітання з яскравим святом.

Красиві листівки з нагоди Нового року 2022, добрі дотепні вірші та проза, а також відеопривітання для дітей і дорослих ми підготували для вас в матеріалі нижче.

Привітання з Новим роком 2022 у листівках, віршах, прозі та відео

З Новим роком шлю вітання.

Хай всі збудуться бажання.

Щоби рік приніс завзято

Щастя, радості багато.

Щоб усе завжди вдавалось,

Щоб від успіхів співалось,

Щоби Ви були здорові,

Щоб купалися в любові.

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Вітаю всіх з 2022 роком. Це приємний привід повністю змінити своє життя, виправити помилки й увійти в новий період щасливими і позитивними! Дякуємо за минулий рік, що ми провели разом! Сподіваюся, що наші спогади з 2022-го будуть ще яскравішими.

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Хай рік Новий дає надій,

Здоров’я, виповнення мрій,

Прибутків вам, автівку, дім

І море щастя в домі тім,

Тепла та ніжності в родині

Та миру в нашій Україні!

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З Новим роком, українці!

Хай в квартирі та хатинці

Заіскриться вогник чуда,

Хай добро до вас прибуде.

Хай насіється із неба

Те, чого усім вам треба.

Хай зійде вам Божа ласка,

І в життя ввірветься казка!

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Нехай сильний, сміливий і могутній Тигр принесе міцного здоров'я, витривалості, сил, грошей і пристрасного кохання! Нехай кожен день цього року буде наповнений любов'ю, добром і позитивними емоціями!

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Вас вітаю з Новим роком!

Хай невпинним тихим кроком

Білий та пухнастий сніг

Щастя сипле на поріг!

Хай у вас збувається

Все, чого бажається!

Хай здоров'я не покине

І добробут в хату лине!

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Привітання з Новим роком

Щирі ви мої прийміть.

Подарує хай натхнення

Вам казкова, славна мить.

Все нехай в житті вдається,

Множиться добро нехай.

Щастя буде хай безмежним,

На душі хай буде рай.

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Нехай 2022 рік буде таким самим яскравим, як спалахи новорічних феєрверків, таким самим красивим, як прикрашена новорічна ялинка, таким самим веселим, як сам Новий рік!

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З роком Тигра вас вітаю,

Хай щасливим буде він,

Принесе нехай вам вихор

Позитивних тільки змін.

Хай успішними лиш будуть

Починання ваші всі,

Біди вас нехай забудуть,

Буде хай любов в житті.

Гроші теж хай завітають

В новорічну, славну ніч.

***

Нехай любов цвіте під вашим дахом

Живіть без бід, без помилок, без страху!

Живіть, немов у безтурботній казці!

В родинній посмішці, у Божій ласці!

Відчуйте чарівні ангельські кроки

Бо вас весь світ вітає з Новим роком!

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Мандрує світом новорічне свято,

Сніжинками постукає в вікно.

Бажаю, щоб багатство було в хаті,

Щоб на столі завжди всього було.

Щоб келихи наповнювались трунком,

А серце – миром, спокоєм й добром.

Любов хай стане кращим подарунком,

І від проблем хай не болить чоло!

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З новим 2022 роком! У рік Тигра бажаю вам мудрості, сили, сміливості, любові, здоров'я, незалежності, креативності, гармонії, краси та здійснення найзаповітніших бажань. Будьте яскравими, веселими, позитивними, багатими, частіше посміхайтеся і насолоджуйтеся життям. Нехай цей рік запам'ятається найщасливішими моментами і незабутніми зустрічами, класними знайомствами, хорошими новинами.

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З Новим роком вас вітаю.

Хай у хаті буде лад,

Хай удача розквітає,

Буде грошей снігопад,

Будуть добрими сусіди

Та весела вся рідня.

Щоб щастило щосили

В році новому щодня!

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