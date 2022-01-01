Новий Рік 2022: яскраві та милі привітання у листівках, віршах і відео
Новий Рік 2022 вже прийшов, й у святковий день багатьом хочеться привітати рідних і близьких, друзів і колег, кого не вийшло особисто та очно, то дистанційно - щоб розділити радість і передати душевні та теплі вітання з яскравим святом.
Красиві листівки з нагоди Нового року 2022, добрі дотепні вірші та проза, а також відеопривітання для дітей і дорослих ми підготували для вас в матеріалі нижче.
Привітання з Новим роком 2022 у листівках, віршах, прозі та відео
З Новим роком шлю вітання.
Хай всі збудуться бажання.
Щоби рік приніс завзято
Щастя, радості багато.
Щоб усе завжди вдавалось,
Щоб від успіхів співалось,
Щоби Ви були здорові,
Щоб купалися в любові.
***
Вітаю всіх з 2022 роком. Це приємний привід повністю змінити своє життя, виправити помилки й увійти в новий період щасливими і позитивними! Дякуємо за минулий рік, що ми провели разом! Сподіваюся, що наші спогади з 2022-го будуть ще яскравішими.
***
***
Хай рік Новий дає надій,
Здоров’я, виповнення мрій,
Прибутків вам, автівку, дім
І море щастя в домі тім,
Тепла та ніжності в родині
Та миру в нашій Україні!
***
З Новим роком, українці!
Хай в квартирі та хатинці
Заіскриться вогник чуда,
Хай добро до вас прибуде.
Хай насіється із неба
Те, чого усім вам треба.
Хай зійде вам Божа ласка,
І в життя ввірветься казка!
***
***
Нехай сильний, сміливий і могутній Тигр принесе міцного здоров'я, витривалості, сил, грошей і пристрасного кохання! Нехай кожен день цього року буде наповнений любов'ю, добром і позитивними емоціями!
***
Вас вітаю з Новим роком!
Хай невпинним тихим кроком
Білий та пухнастий сніг
Щастя сипле на поріг!
Хай у вас збувається
Все, чого бажається!
Хай здоров'я не покине
І добробут в хату лине!
***
***
Привітання з Новим роком
Щирі ви мої прийміть.
Подарує хай натхнення
Вам казкова, славна мить.
Все нехай в житті вдається,
Множиться добро нехай.
Щастя буде хай безмежним,
На душі хай буде рай.
***
Нехай 2022 рік буде таким самим яскравим, як спалахи новорічних феєрверків, таким самим красивим, як прикрашена новорічна ялинка, таким самим веселим, як сам Новий рік!
***
***
З роком Тигра вас вітаю,
Хай щасливим буде він,
Принесе нехай вам вихор
Позитивних тільки змін.
Хай успішними лиш будуть
Починання ваші всі,
Біди вас нехай забудуть,
Буде хай любов в житті.
Гроші теж хай завітають
В новорічну, славну ніч.
***
Нехай любов цвіте під вашим дахом
Живіть без бід, без помилок, без страху!
Живіть, немов у безтурботній казці!
В родинній посмішці, у Божій ласці!
Відчуйте чарівні ангельські кроки
Бо вас весь світ вітає з Новим роком!
***
***
Мандрує світом новорічне свято,
Сніжинками постукає в вікно.
Бажаю, щоб багатство було в хаті,
Щоб на столі завжди всього було.
Щоб келихи наповнювались трунком,
А серце – миром, спокоєм й добром.
Любов хай стане кращим подарунком,
І від проблем хай не болить чоло!
***
З новим 2022 роком! У рік Тигра бажаю вам мудрості, сили, сміливості, любові, здоров'я, незалежності, креативності, гармонії, краси та здійснення найзаповітніших бажань. Будьте яскравими, веселими, позитивними, багатими, частіше посміхайтеся і насолоджуйтеся життям. Нехай цей рік запам'ятається найщасливішими моментами і незабутніми зустрічами, класними знайомствами, хорошими новинами.
***
***
З Новим роком вас вітаю.
Хай у хаті буде лад,
Хай удача розквітає,
Буде грошей снігопад,
Будуть добрими сусіди
Та весела вся рідня.
Щоб щастило щосили
В році новому щодня!
***
***
***
Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ на передовій привітали українців з Новим роком та записали відео.