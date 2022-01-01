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Новий Рік 2022: яскраві та милі привітання у листівках, віршах і відео

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Субота 01 січня 2022 06:09
Новий Рік 2022: яскраві та милі привітання у листівках, віршах і відео Фото: привітання з Новим роком 2022 (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Новий Рік 2022 вже прийшов, й у святковий день багатьом хочеться привітати рідних і близьких, друзів і колег, кого не вийшло особисто та очно, то дистанційно - щоб розділити радість і передати душевні та теплі вітання з яскравим святом.

Красиві листівки з нагоди Нового року 2022, добрі дотепні вірші та проза, а також відеопривітання для дітей і дорослих ми підготували для вас в матеріалі нижче.

Привітання з Новим роком 2022 у листівках, віршах, прозі та відео

З Новим роком шлю вітання.
Хай всі збудуться бажання.
Щоби рік приніс завзято
Щастя, радості багато.

Щоб усе завжди вдавалось,
Щоб від успіхів співалось,
Щоби Ви були здорові,
Щоб купалися в любові.

***

Вітаю всіх з 2022 роком. Це приємний привід повністю змінити своє життя, виправити помилки й увійти в новий період щасливими і позитивними! Дякуємо за минулий рік, що ми провели разом! Сподіваюся, що наші спогади з 2022-го будуть ще яскравішими.

***

Новий Рік 2022: яскраві та милі привітання у листівках, віршах і відео

***

Хай рік Новий дає надій,
Здоров’я, виповнення мрій,
Прибутків вам, автівку, дім
І море щастя в домі тім,
Тепла та ніжності в родині
Та миру в нашій Україні!

***

З Новим роком, українці!
Хай в квартирі та хатинці
Заіскриться вогник чуда,
Хай добро до вас прибуде.

Хай насіється із неба
Те, чого усім вам треба.
Хай зійде вам Божа ласка,
І в життя ввірветься казка!

***

Новий Рік 2022: яскраві та милі привітання у листівках, віршах і відео

***

Нехай сильний, сміливий і могутній Тигр принесе міцного здоров'я, витривалості, сил, грошей і пристрасного кохання! Нехай кожен день цього року буде наповнений любов'ю, добром і позитивними емоціями!

***

Вас вітаю з Новим роком!
Хай невпинним тихим кроком
Білий та пухнастий сніг
Щастя сипле на поріг!

Хай у вас збувається
Все, чого бажається!
Хай здоров'я не покине
І добробут в хату лине!

***

Новий Рік 2022: яскраві та милі привітання у листівках, віршах і відео

***

Привітання з Новим роком
Щирі ви мої прийміть.
Подарує хай натхнення
Вам казкова, славна мить.

Все нехай в житті вдається,
Множиться добро нехай.
Щастя буде хай безмежним,
На душі хай буде рай.

***

Нехай 2022 рік буде таким самим яскравим, як спалахи новорічних феєрверків, таким самим красивим, як прикрашена новорічна ялинка, таким самим веселим, як сам Новий рік!

***

Новий Рік 2022: яскраві та милі привітання у листівках, віршах і відео

***

З роком Тигра вас вітаю,
Хай щасливим буде він,
Принесе нехай вам вихор
Позитивних тільки змін.

Хай успішними лиш будуть
Починання ваші всі,
Біди вас нехай забудуть,
Буде хай любов в житті.

Гроші теж хай завітають
В новорічну, славну ніч.

***

Нехай любов цвіте під вашим дахом
Живіть без бід, без помилок, без страху!

Живіть, немов у безтурботній казці!
В родинній посмішці, у Божій ласці!

Відчуйте чарівні ангельські кроки
Бо вас весь світ вітає з Новим роком!

***

Новий Рік 2022: яскраві та милі привітання у листівках, віршах і відео

***

Мандрує світом новорічне свято,
Сніжинками постукає в вікно.
Бажаю, щоб багатство було в хаті,
Щоб на столі завжди всього було.

Щоб келихи наповнювались трунком,
А серце – миром, спокоєм й добром.
Любов хай стане кращим подарунком,
І від проблем хай не болить чоло!

***

З новим 2022 роком! У рік Тигра бажаю вам мудрості, сили, сміливості, любові, здоров'я, незалежності, креативності, гармонії, краси та здійснення найзаповітніших бажань. Будьте яскравими, веселими, позитивними, багатими, частіше посміхайтеся і насолоджуйтеся життям. Нехай цей рік запам'ятається найщасливішими моментами і незабутніми зустрічами, класними знайомствами, хорошими новинами.

***

Новий Рік 2022: яскраві та милі привітання у листівках, віршах і відео

***

З Новим роком вас вітаю.
Хай у хаті буде лад,

Хай удача розквітає,
Буде грошей снігопад,

Будуть добрими сусіди
Та весела вся рідня.

Щоб щастило щосили
В році новому щодня!

***

***

***

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ на передовій привітали українців з Новим роком та записали відео.

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