Новый год 2020 уже отмечают некоторые страны: куда праздник пришел первым

Новый год 2020 первыми встретили жители острова Кирибати, Тонга и Самоа, которые расположены в юго-западной части Тихого океана. На этих островах Новый год наступает 31 декабря около 12:00 по киевскому времени.

После этого Новый год встретила Новая Зеландия и украинские полярники на станции Академика Вернадского в Антарктиде. После этого Новый год пришел в Австралию.

Новый год на Кирибати (фото: twitter.com/AM_1080)

В 17:00 по киевскому времени Новый год пришел в Японию, Северную и Южную Корею.

Новый год в Новой Зеландии (видео: facebook.com/hromadskeua)

Последними встречать Новый 2020 год будут на американской части острова Самоа и острова Бейкер в Тихом океане. Там праздник начнется в 13:00 по киевскому времени 1 января 2020 года.

Напомним, что нацгвардейцы записали фантастический кавер на песню "Щедрик", музыку для которой написал украинский композитор Николай Леонтович. Гвардейцы также представели яркий клип на свою версию щедривки.

Стоит отметить, что перед новогодними праздниками украинская щедривка традиционно обретает "новую жизнь". Различные музыканты и артисты часто показывают свои собственные аранжировки.

Мы также писали о том, когда в Украине в 2020 году нужно колядовать, щедровать и посевать. Ведь на новогодние праздники существует много необычных традиций.