ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Что категорически нельзя делать в новогоднюю ночь: беды на целый год

STYLERЖизнь    31.12.2019 - 13:14
Что категорически нельзя делать в новогоднюю ночь: беды на целый год
Новый год в Украине (фото: УНИАН)

Новогодняя ночь - особенное и волшебное время, которое можно использовать себе на благо

Новый год 2020 украинцы встретят уже через несколько часов. Существуют определенные правила и табу, о которых стоит помнить в новогоднюю ночь. Что нельзя делать в ночь с 31 декабря на 1 января, чтобы не навлечь на себя беду на целый год - совет от астрологов в материале Styler.

Оставаться в одиночестве

Даже если вы предпочитаете уединение шумной компании, встреча Нового года в одиночестве - очень плохая идея. Астрологи советуют встретить праздник в компании хотя бы одного человека. Иначе велик шанс, что весь 2020 год вы так и останетесь одинокими.

Ругаться

Новогодние праздники у большинства людей проходят с алкоголем, который часто провоцирует на выяснение отношений. Астрологи советуют держать себя в руках, ведь ссоры и склоки в этот праздник принесут проблемы и отвернут от вас удачу в предстоящем году.

Отказываться от праздничных угощений

Вкусные блюда праздничного новогоднего стола несут определенную символику. Таким образом наши предки привлекали щедрый урожай на следующий год. Поэтому отказ от угощений из-за диеты или другой причины может привлечь в дом бедность. Не обязательно налегать со всем упором на оливье или холодец, но полакомить себя любимым блюдом или десертом можно и нужно.

Увлекаться нарядами и украшениями

Главной красавицей праздника является новогодняя елка, но это не означает, что стоит ей уподобляться. Астрологи рекомендуют не переборщить с нарядом, так как есть риск провести весь следующий год без удачи и счастья.

Опасные испарения: украинцев предостерегли перед Новым годом Сколько можно хранить оливье, шубу и холодец: эксперты ошарашили советом
Новости Украины Новый год
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь