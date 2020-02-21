В Новых Санжарах высказались о панике перед эвакуированными: опозорили всю Украину

Протесты в Новых Санжарах (коллаж: РБК-Украина)

В Новых Санжарах местные жители прокомментировали протесты и панику

Протесты в Новых Санжарах при эвакуации украинцев из китайского Уханя, где бушует коронавирус, вызвали в обществе огромный резонанс. Действия жителей поселка под Полтавой, которые пытались не допустить размещение приезжих в местном санатории на профилактический карантин, устраивали драку с силовиками и забрасывали камнями автобусы с людьми попали под волну критики в соцсетях.

На второй день после этих страстей санжаровцы прокомментировали ситуацию и даже принесли извинения за вчерашнюю панику перед эвакуированными соотечественниками.

При этом жители поселка раскритиковали действующую власть, нехватку информации и СМИ, которых упрекают в произошедшем. Об этом свидетельствует опрос, который провел журналист Telegram-канала PavlovskyNEWS.

"Мы не агрессивные, мы такие, какими нас воспитала власть", - подчеркнула одна из жительниц Новых Санжар.

Также "досталось" и представителям прессы, которых обвиняют в однобокой подаче сведений о протестах.

"Нет доверия к вам - операторам, журналистам. Вы показываете неправду. Показали, что пьяный разбил окно в автобусе, а то что людей побили, вы вырезали, не показали", - возмущается жительница поселка.

Некоторые отмечают, что до си пор очень боятся распространения опасной инфекции. Так, одна пенсионерка подчеркнула, что поддерживает протесты, но просто не смогла принять к них участие из-за возраста.

В то же время о бросании камней все высказываются негативно.

Другие же заверяют, что готовы и к себе домой поселить эвакуированных граждан.

"Тому санаторию уже 100 лет, удобств там никаких, за забором уже люди живут. Там трущобы... Зачем согнали ОМОН, Аваков приехал… Тебе делать нечего?", - возмущается мужчина.

По словам одного из местных, дебош в поселке опозорил не Новые Санжары, а всю Украину, и за ЧП теперь многим стыдно.

Видео: В Новых Санжарах извинились за жесткие протесты при эвакуации украинцев из Уханя