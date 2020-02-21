У Нових Санжарах висловилися про паніку перед евакуйованими: зганьбили всю Україну

Протести в Нових Санжарах (колаж: РБК-Україна)

У Нових Санжарах місцеві жителі прокоментували протести і паніку

Протести в Нових Санжарах при евакуації українців з китайського Уханя, де вирує коронавірус, викликали величезний резонанс у суспільстві. Дії мешканців селища під Полтавою, які намагалися не допустити розміщення приїжджих в місцевому санаторії на профілактичний карантин, влаштовували бійку з силовиками та закидали камінням автобуси з людьми потрапили під хвилю критики в соцмережах.

На другий день після цих пристрастей санжарівці прокоментували ситуацію і навіть вибачилися за вчорашню паніку перед евакуйованими співвітчизниками.

При цьому жителі селища розкритикували діючу владу, брак інформації та ЗМІ, яких звинувачують в події. Про це свідчить опитування, який провів журналіст Telegram-каналу PavlovskyNEWS.

"Ми не агресивні, ми такі, якими нас виховала влада", - наголосила одна з мешканок Нових Санжар.

Також "дісталося" і представникам преси, яких звинувачують в однобокій подачі інформації про протести.

"Немає довіри до вас - операторів, журналістів. Ви показуєте неправду. Показали, що п'яний розбив вікно в автобусі, а те що людей побили, ви вирізали, не показали", - обурюється мешканка селища.

Деякі зазначають, що досі дуже бояться поширення небезпечної інфекції. Так, одна пенсіонерка наголосила, що підтримує протести, але просто не змогла взяти до них участь через вік.

Водночас про кидання каменів всі висловлюються негативно.

Інші ж запевняють, що готові й до себе додому поселити евакуйованих громадян.

"Тому санаторію вже 100 років, зручностей там жодних, за парканом вже люди живуть. Там нетрі... Навіщо зігнали ОМОН, Аваков приїхав... Тобі робити нічого?", - обурюється чоловік.

За словами одного з місцевих, бешкет в селищі зганьбив не Нові Санжари, а всю Україну, та за НП тепер багатьом соромно.

Відео: У Нових Санжарах вибачилися за жорсткі протести при евакуації українців з Уханя