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Как в Новых Санжарах обследуют эвакуированных: появилось видео

STYLERЖизнь    21.02.2020 - 19:03
Как в Новых Санжарах обследуют эвакуированных: появилось видео
Как обследуют людей в санатории "Новые Санжары" (коллаж: РБК-Украина)

Эвакуированные люди из Уханя довольны своим пребыванием

В санатории в Новых Санжарах, куда несмотря на активные протесты местного населения, в четверг 20 февраля привезли эвакуированных из Уханя людей, проводят регулярные медосмотры, врачи в спецодежде, а пациенты вполне довольны, как питанием, так и проживанием.

В сети появилось новое видео с Медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары".

На записи видно, что обстановка в больнице спокойная, пациенты на здоровье не жалуются. Медики поочередно заходят в палаты, где разместились 45 украинцев и 27 иностранцев, которых эвакуировали из эпицентра коронавируса.

Хотя больничные палаты, мягко говоря, скромные - советская мебель, старые холодильники и кровати, люди не жалуются. Ведь некоторые из них были изолированы в Ухане в собственных квартирах из-за жестких карантинных мер в городе.

Пациентов "Новых Стожар" инструктируют, где носить маски, как часто их менять, а также спрашивают о самочувствии.

"Я просидел в Ухане с 22 числа (января. – Ред.) по 19 февраля в квартире один. Поэтому меня здесь все устраивает. Все хорошо. Самочувствие нормальное. Нет такого, что я один, я взаперти", - говорит молодой парень.

Парень говорит, что в Ухане месяц один в квартире просидел. После такого изолятора ему наш "Бухань"- рай.

Опубліковано Світланою Мащенко Пʼятниця, 21 лютого 2020 р.

Как обследуют людей в санатории "Новые Санжары" (видео: facebook.com)

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