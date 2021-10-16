Новые тоннели метро на Троещину: КГГА переутвердило проект о Подольском мостовом переходе

Чиновник отметил, что в составе строительства мостового перехода устроены в основных конструкциях и 3 станции будущей Подольско-Выгуровской линии метрополитена.

Еще один съезд и заезд с Подольского мостового перехода на Троещину будет на улице Оноре де Бальзака.

Заместитель Кличко акцентировал внимание, что дальнейшее строительство новых участков метротунеллей Подольско-Выгуровской линии метрополитена является важным аспектом, так как Подольско-Воскресенский мостовой переход одинаково важен для сообщения между левым и правым берегами Киева как на авто, так и метро.

По словам Густелева, работы на Подольско-Воскресенском мостовом переходе ведутся без выходных.

"Работают буровые для укрепления элементов искусственных сооружений, ведутся работы по сооружению подпорных стен насыпи, тоннелей метрополитена. Устраиваются инженерные коммуникации, барьерное ограждение, шумозащитные экраны", - сообщил чиновник.

Также в КГГА проинформировали, что на Подольском мостовом переходе, в частности, уже построили: