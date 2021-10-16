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Нові тунелі метро на Троєщину: КМДА перезатвердило проект про Подільський мостовий перехід

Автор: Володимир Костирін

У Києві оновлений проект будівництва Подільського мостового переходу, перезатверджений розпорядженням столичної міської державної адміністрації, враховує подальше будівництво тунелів метро на Троєщину, і зведення ще одного з'їзду та заїзду на міст з цього житлового масиву.

Про це розповів заступник голови КМДА Олександр Густєлєв, передали в прес-службі Київської міськради.

Чиновник зазначив, що у складі будівництва мостового переходу влаштовані в основних конструкціях і 3 станції майбутньої Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену.

Ще один з'їзд та заїзд з Подільського мостового переходу на Троєщину буде на вулиці Оноре де Бальзака.

Заступник Кличка акцентував, що подальше будівництво нових ділянок метротунелів Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену є важливим аспектом, оскільки Подільсько-Воскресенський мостовий перехід однаково важливий для сполучення між лівим і правим берегами Києва як на авто, так і метро.

За словами Густєлєва, роботи на Подільсько-Воскресенському мостовому переході ведуться без вихідних.

"Працюють бурові задля укріплення елементів штучних споруд, ведуться роботи із спорудження підпірних стін насипу, тунелів метрополітену. Влаштовуються інженерні комунікації, бар’єрне огородження, шумозахисні екрани", - повідомив чиновник.

Також у КМДА поінформували, що на Подільському мостовому переході, зокрема, вже побудували:

  • металевий міст через Гавань від вулиці Набережно-Хрещатицька до Рибальського півострова,
  • з'їзд з Набережно-Хрещатицької з відповідними естакадами на міст,
  • змонтували 68 вантів,
  • міст через річку Дніпро вже встановили в проектне (постійне) положення з демонтажем тимчасових опор надводної частини.

Як повідомлялося раніше, поки в Києві жителі Троєщини очікують на запуск нової підземки, відкриття станцій метро на Виноградарі перенесли.

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КМДАКиїв