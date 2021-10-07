Какими будут новые станции метро на Троещину: список и фото
В Киеве медленно, но уверенно строят долгожданное метро на Троещину. На левом берегу сейчас ведется строительство тоннелей, а на территории Русановских садов обустраивают насыпь, возводят опорные конструкции и ограждения.
Какие станции первыми появятся на четвертой ветке Киевского метрополитена - читайте в нашем материале далее.
Как строят метро на Троещину
Известно, что строительство четвертой ветки метро - Подольско-Выгуровской линии - будет производиться отдельными участками, первая из которых будет от станции "Глубочицкая" до станции "Радужная" и будет включать 6 станций:
- "Глыбочицкая" (с пересадкой на станцию метро "Лукьяновская")
- "Подольская" (с пересадкой на станцию метро "Тараса Шевченко"
- "Судостроительная"
- "Труханов остров"
- "Залив Десенка"
- "Радужная"
Некоторые станции будут расположены на нижнем ярусе Подольско-Воскресенского мостового перехода.
На левом берегу столицы метро будет проходить под землей.
Процесс строительства новой линии Киевского метрополитена (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Что с новыми станциями?
По словам киевских чиновников сегодня уже практически построены в основных конструкциях три станции метрополитена: "Судостроительная", "Труханов остров", "Залив Десенка".
На очереди станция мелкого залегания на левом берегу - "Радужная".
Она вероятно будет иметь один подземный вестибюль поблизости от Садовой улицы, которая в перспективе станет центральной магистралью массива.
Вот такой видели станцию "Радужная" в 2007 году (фото: wikipedia.org)
Интересный факт о Подольско-Выгуровской линии метро
Открытие первых станций линии запланировано не ранее 2027 года. После окончания строительства 20-километровая линия вероятно будет иметь 20 станций. Вот их названия:
- "Троещина"
- "Улица Цветаевой"
- "Улица Закревского"
- "Улица Лифаря"
- "Улица Драйзера"
- "Улица Каштановая"
- "Проспект Маяковского"
- "Бульвар Перова"
- "Радужная"
- "Залив Десенка"
- "Труханов остров"
- "Судостроительная"
- "Подольская"
- "Глубочицкая"
- "Площадь Победы"
- "Вокзальная"
- "Соломенская площадь"
- "Чоколовская"
- "Аэропорт"
- "Кольцевая дорога"
- "Жуляны"
А пока жители Троещины с нетерпением ждут запуска "подземки", открытие новых станций метро на Виноградаре перенесли.