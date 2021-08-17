Новые тарифы на свет: сколько украинцы смогут сэкономить

Так, одни специалисты разделяют оптимизм чиновников и считают, что правительство внесло таким образом значительный прорыв в систему тарифообразования. А другие утверждают, что новшество с тарифами необоснованно, и электричество продают ниже себестоимости, а это в будущем приведет к проблемам у производителей.

По словам эксперта энергорынка Александра Харченко, Кабмин поменял модель, по которой работает рынок электроэнергии, на фактически европейскую.

"Это определенное регулирование, но оно не является бессмысленным и беспощадным", - считает он.

А вот эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев рассказал, что не все так "гладко", и для решения чиновников нет технико-экономического обоснования, нет решения регуляторного влияния, нет таблицы согласования, "нет каких-либо документов, которыми это решение должно сопровождаться".

В свою очередь глава профильного комитета Верховной Рады Андрей Герус заверил, что снижение тарифов на свет является экономически обоснованным для энергогенерирующих компаний никаких катастрофических потрясений не будет.

Также отмечается, что в областных государственных администрациях говорят - существенных жалоб по поводу снижения тарифа от энергетиков не было. В частности, глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук рассказала, что поставщики, с которыми ведется диалог, понимают ситуацию и никаких требований к органам власти не предъявляют.

Согласно статистике, в Украине около 80% домохозяйств потребляют менее 250 киловатт в месяц, и соответственно будут платить за электроснабжение меньше. К примеру, семья из двух-трех человек в однокомнатное квартире приблизительно сможет сэкономить около 50 гривен в месяц. С другой же стороны, домохозяйства, которые не укладываются в лимит, получат платежки с неизменными тарифами.