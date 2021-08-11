Тариф на электроэнергию для населения снизится с 1 октября: детали постановления Кабмина

Кабинету министров на заседании 11 августа изменил порядок возложения специальных обязательств на участников рынка электрической энергии. Тариф для населения, которое потребляет до 250 кВт-ч в месяц, снизится на 14% до 1,44 грн за кВт-ч с 1 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект документа, вынесенный на заседание правительства, который есть в распоряжении агентства.

Согласно документу, цены останутся на уровне 1,68 гривен за 1 кВт-ч для потребления свыше 250 кВт-ч в месяц.

Проект постановления предусматривает, что фиксированные цены на электрическую энергию для бытовых потребителей будут действовать с 1 октября 2021 года по 30 апреля 2022 года включительно.

Документом поручается "Укргидроэнерго" до 27 сентября 2021 года обеспечить авансирование государственному предприятию "Гарантированный покупатель" услуги по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей в сумме 1 млрд грн.

"Энергоатом" должен осуществить продажу электрической энергии государственному предприятию "Гарантированный покупатель" на октябрь и ноябрь 2021 года по двусторонним договорам на электронных аукционах по цене 150 грн/МВт*час, в объемах, соответствующих корректировке на фактические данные о почасовых объемах потребления электрической энергии бытовыми потребителями в августе и сентябре 2021 года.

После этого "Укргидроэнерго" должно осуществить продажу электрической энергии государственному предприятию "Гарантированный покупатель" на октябрь и ноябрь 2021 года по цене 10 грн/МВт*ч в объемах с корректировкой на фактические данные.