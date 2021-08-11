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Тариф на электроэнергию для населения снизится с 1 октября: детали постановления Кабмина

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Украина, Среда 11 августа 2021 17:44
Тариф на электроэнергию для населения снизится с 1 октября: детали постановления Кабмина Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус, Юрий Дощатов

Кабинету министров на заседании 11 августа изменил порядок возложения специальных обязательств на участников рынка электрической энергии. Тариф для населения, которое потребляет до 250 кВт-ч в месяц, снизится на 14% до 1,44 грн за кВт-ч с 1 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект документа, вынесенный на заседание правительства, который есть в распоряжении агентства.

Согласно документу, цены останутся на уровне 1,68 гривен за 1 кВт-ч для потребления свыше 250 кВт-ч в месяц.

Проект постановления предусматривает, что фиксированные цены на электрическую энергию для бытовых потребителей будут действовать с 1 октября 2021 года по 30 апреля 2022 года включительно.

Тариф на электроэнергию для населения снизится с 1 октября: детали постановления Кабмина

Документом поручается "Укргидроэнерго" до 27 сентября 2021 года обеспечить авансирование государственному предприятию "Гарантированный покупатель" услуги по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей в сумме 1 млрд грн.

"Энергоатом" должен осуществить продажу электрической энергии государственному предприятию "Гарантированный покупатель" на октябрь и ноябрь 2021 года по двусторонним договорам на электронных аукционах по цене 150 грн/МВт*час, в объемах, соответствующих корректировке на фактические данные о почасовых объемах потребления электрической энергии бытовыми потребителями в августе и сентябре 2021 года.

После этого "Укргидроэнерго" должно осуществить продажу электрической энергии государственному предприятию "Гарантированный покупатель" на октябрь и ноябрь 2021 года по цене 10 грн/МВт*ч в объемах с корректировкой на фактические данные.

Напомним, правительство подняло среднюю цену на электроэнергию для населения на 36,6% С 1 января 2021 года. После этого цены были заморожены.

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